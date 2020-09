Un hombre baleó la casa de uno de los hijos de Lázaro Báez en Río Gallegos

Facebook Twitter

Río Gallegos

Efectuó dos disparos desde una moto. Uno de los proyectiles atravesó la ventana principal y el segundo impactó contra la fachada. Ningún miembro de la familia se encontraba en la vivienda

Un hombre que circulaba en una moto baleó durante la noche del viernes la casa del hijo del empresario Lázaro Báez.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda. En las imágenes se puede observar cómo se detiene en la puerta de la casa -ubicada en pasaje Tehuelche y Villarino- y efectúa dos disparos desde la calle, sin bajarse del vehículo.

Uno de los proyectiles atravesó la ventana principal que da a la cocina, mientras que el segundo dio en la pared. Según revelaron los abogados de la familia a Infobae, nadie se encontraba anoche en el lugar.

«Habitualmente Leandro se va a la chacra del padre los fines de semana por lo que se cree que sabían que no iba a estar presente», agregaron.

En diagonal a la casa baleada vive Norma Calismonte, la ex esposa de Lázaro. Durante las primeras horas de la mañana personal de la policía provincial y peritos balísticos trabajaron en el lugar.

Hasta el momento, el sospechoso no fue identificado y se desconocen las causas exactas del ataque. Pero los peritos sí pudieron determinar que se utilizó un arma calibre 9 milímetros.

Presiones

Uno de los abogados de Leandro Báez relacionó el hecho con el alegato que realizarán en el juicio contra Lázaro. «Creemos que este ataque está relacionado con lo que vamos a decir en el alegato, dónde vamos a denunciar las presiones que sufrió Leandro a lo largo de estos años. Esto es un mensaje», dijo Baldini a Infobae.

A mediados del mes pasado, tras dos años de juicio oral, la defensa de Lázaro Báez finalizó su alegato e intentó desmarcar a sus hijos de la maniobra de lavado de dinero que le permitió reingresar al país unos USD 55 millones.

Los abogados del empresario aseguraron que hubo una «persecución contra sus hijos» y destacaron que tres de ellos (Leandro, Melina y Luciana) «ni siquiera formaron parte de las apertura de las cuentas ni de la gestión empresarial».

Además, insistieron adjudicar las acusaciones contra Báez a una maniobra política y pidieron su absolución. «Todos lo sabemos, si Lázaro Báez hubiera dicho algo a favor del anterior gobierno hoy no estaría preso», afirmó uno de los letrados.

Sobre los videos de La Rosadita, donde aparecían Pérez Gadín y Martín Báez, entre otras personas, contando billetes, el abogado aseguró que estaban «editados» y que «nunca se respetó la cadena de custodia» de los mismos. Además, reiteró que el dinero que se contaba en la financiera «era el producto de los terrenos de North Ville», un condominio ubicado en Pilar.

Báez arrastra un pedido de pena de la Fiscalía de 12 años de cárcel por la maniobra de lavado, que incluyó la compra del campo «El Carrizalejo». Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también solicitaron penas: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años la AFIP, cuyo alegato estuvo al borde de un escándalo. (Fuente: Infobae)