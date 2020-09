Roquel: «no es una película de terror, esto pasa en Santa Cruz»

Facebook Twitter

Río Gallegos

El diputado radical Daniel Roquel se mostró indignado por la situación de abandono total que atraviesan los Hogares de Adultos Mayores.

Hace un par de días se dio a conocer la lamentable noticia de que una adulta mayor falleció por Covid en el Hogar «Sueños de Nieve» después de haber sido atendida en el hospital donde la hisoparon y le dijeron que era negativa de Covid.

Una vez fallecida, tuvieron el cuerpo más de 15 hs. en el comedor del hogar sin que se acercara nadie a corroborar nada. Al personal del hogar no le hicieron ningún hisopado y las tienen en lista de espera conviviendo con otros 9 adultos mayores. Las cuidadoras tienen dolor de garganta y dolor de cabeza.

«Es una vergüenza lo que viene pasando. No hisopan a las cuidadoras de un hogar de adultos mayores, mientras que al Intendente sin síntomas lo hisoparon y en tres horas le dieron el resultado. Esto es lo que indigna. Para este Gobierno Provincial hay ciudadanos de distinta categoría» indicó Daniel Roquel.

A la persona fallecida la enviaron desde el hospital al hogar diciéndole que había dado negativo. A las 20:30 hs. le informaron a las cuidadoras que se habían equivocado y que la abuela era positivo de Coronavirus. La abuela falleció a las 21:30 hs. El cuerpo lo retiraron recién al otro día a las 12:30 hs.

«El 13 de mayo pasado pedimos un informe para conocer la situación en la que se encontraban los hogares de adultos mayores y solicitando todas las medidas de protección y prevención. El proyecto nunca fue tratado porque el bloque del Frente de Todos lo mandó a dormir a comisiones de donde nunca salió. El 12 de agosto presentamos otro pedido de informe porque sabemos qué hay hogares que no reciben recursos desde el mes de marzo. El bloque mayoritario tampoco quiso acompañar el pedido y también lo envió a dormir a comisiones» agregó el legislador radical.

«Los funcionarios hicieron y hacen abandono de persona. La máxima responsable de esta situación es la Gobernadora Alicia Kirchner y debe hacerse cargo», concluyó el Diputado por la UCR.