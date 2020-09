Nadia Ricci: «Santa Cruz necesita asistencia urgente»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La Diputada Nadia Ricci volvió a pedir a la provincia que contrate de forma urgente profesionales médicos, kinesiólogos, terapistas con especialidad y experiencia en Cuidados Intensivos para reforzar el plantel de salud de Río Gallegos.

«Pese al tiempo que tuvimos, el sistema de salud de nuestra provincia no está preparado para la alta contagiosidad del virus y sus consecuencias terribles. Lamentablemente, los casos de COVID crecen día a día y necesitamos contratar más médicos, kinesiólogos, enfermeros especialistas en cuidados intensivos de apoyo, de reemplazo y de ampliación de los servicios con que hoy cuenta la ciudad», sostuvo la Diputada del Frente Nueva Santa Cruz.

La Legisladora remarcó que desde su espacio ya se presentaron dos proyectos en la Legislatura Provincial para abordar la problemática más importante que atraviesa Santa Cruz y que tiene que ver con la crisis desatada por la pandemia que afecta profundamente a Río Gallegos.

La jornada de ayer fue un récord para Santa Cruz con la confirmación de 118 casos positivos, la localidad de Gallegos definida como zona de Transmisión comunitaria y con la mitad de sus camas de todos los servicios ocupadas.

«La situación llegó a un extremo preocupante y ya no alcanza con equipar mejor al Hospital Regional y que compremos mayor cantidad de kits para testeos. Lo que necesitamos es tener los profesionales para ocupar ese lugar de cuidados intensivos», dijo.

Ricci también comentó que es necesario que el Ejecutivo Provincial solicité refuerzos al Gobierno nacional: «Nuestra provincia no es tan grande como para afectar la capacidad nacional si se envían algunos profesionales para asistir la grave situación».