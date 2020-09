Petroleros mantiene firme la postura de no aceptar despidos frente a SINOPEC

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Continúan las audiencias de conciliación obligatoria, y de a poco se avanza en la resolución del conflicto.

Desde la operadora china presentaron una propuesta, pero el Sindicato liderado por Claudio Vidal exigió un mayor esfuerzo, enfatizando que no se aceptará ningún acuerdo que implique despidos de trabajadores petroleros.

Este martes, el Secretario General del Sindicato Petrolero, Claudio Vidal, junto a su par de Jerárquicos José Llugdar, participaron en Buenos Aires de una nueva audiencia con representantes de la operadora SINOPEC, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, buscando destrabar la situación generada por los 400 despidos que impulsa la multinacional china, a través de las distintas contratistas.

Desde SINOPEC se realizó una nueva propuesta, que fue rechazada por los gremios petroleros, quienes solicitaron un «mayor esfuerzo», enfatizando que no aceptaran ningún acuerdo que incluya despidos.

Hoy miércoles habrá una nueva reunión, y se buscará acercar las partes de cara a la audiencia final estipulada por la Conciliación Obligatoria, que se desarrollará el día viernes.

«Estamos avanzando, en el marco del diálogo, para poder resolver esta situación. Pero nos mantenemos firmes en la postura que defendemos desde un principio: los puestos laborales de los trabajadores no están en discusión, y no vamos a aceptar ningún acuerdo en el que se contemplen despidos», puntualizó Claudio Vidal, Secretario General de Petroleros Privados.