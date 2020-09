20 años de la comuna de Cañadón Seco: duras criticas de Soloaga a Salud, Seguridad y a la empresa Sinopec

Facebook Twitter

Cañadón Seco

Con un pormenorizado informe sobre gastos, inversiones, duras criticas y el anuncio de un bono de 20 mil pesos para los empleados, el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga celebró este lunes el 20ª aniversario de la comuna.

El acto se desarrolló cumpliendo todas las medidas de protocolo, por el COVID-19 y estuvieron presentes la diputada provincial Liliana Toro, el diputado por pueblo de Las Heras Hernán Elorrieta, el Juez de Paz de la localidad, el doctor Marcos Bucci, directores y subdirectores de área de la comuna.

La Comisión de fomento celebra cada 30 de agosto su aniversario por ser una fecha de carácter relevante y llena de sentimientos por los cañadonenses. Cañadón Seco, antes de ser pueblo ya era reconocido debido a que un 20 de junio de 1988 fue sancionado por la Cámara de Diputados la Ley 1976 en la cual se la declaró «Capital provincial del petróleo» legislación impulsada por el entonces diputado Jorge Soloaga, actualmente presidente comunal de Cañadón Seco.

Tras brindar detalladamente los gastos e inversiones realizados en su gestión, Soloaga destacó que «con trabajo y orden financieramente» la comuna cuenta con un superavit de 30 millones de pesos.

En su discurso, Jorge Soloaga realizó un repaso histórico de la comuna, refiriéndose a los «tiempos neoliberarales», que debieron afrontar al producirse «saqueos importantes» y detalló que en la presidencia no acompañaron la «revolución productiva». «En esos tiempo vino la necesidad de institucionalizar nuestro pueblo y eso generó que Cañadón tenga una Comisión de Fomento, cuando el pueblo fue abandonado a su suerte».

Posteriormente sostuvo que «se vivieron momentos de total abandono, sin salud, sin educación» y luego llegaron los cambios importantes para la comunidad.

Con la determinación política de Néstor Kirchner se pone en marcha la comuna. «Con dificultades llegamos y precisamente hoy tengo que expresar mi gratitud a los vecinos, amigos y a los que me acompañan políticamente».

En su encendido discurso aseveró que actualmente se viven momentos de incertidumbre por la pandemia y especialmente aseveró que «la gente necesita acompañamiento».

«Con obras significativas fuimos dando bienestar a la gente. Cuando llegamos a la función no había lugares para recreación o actividades deportivas. En estos años con gimnasios hemos abrazados a nuestros pibes y los acompañamos en sus logros y desafíos personales».

«En tiempo de pandemias realizamos inversiones importantes en salud»

En otro párrafo de su discurso, el mandatario comunal mencionó las obras que se llevaron a cabo en materia de salud.

«El Centro periférico en un barrio emblemático que hoy está adquiriendo características superlativas después de esa gran decisión política que se tomó de expropiarlo a una empresa que pretendía jugar con la necesidad e intereses de nuestra gente. El barrio Gas del Estado se está constituyendo en uno de los mejores barrios de la provincia de Santa Cruz».

«Ahí instalamos el Centro de Salud y hace ocho meses que estamos esperando que el Ministerio de Salud, de mi gobierno, del gobierno que apoyé y apoyo y forma parte de mis pensamientos políticos, no nos habilita todavía», criticó.

Agregó que en «tiempos de pandemia, en el país hay hospitales que se instalaron para hacer frente a la pandemia. En Cañadón Seco y me atrevo a decir que es el único lugar donde se ha invertido y pensado en la salud de la comunidad de nuestra gente, que es un derecho inalienable que debe dar el estado, no nos habilitaron el Centro Periférico y que hemos dotado con una gran inversión», aseveró.

Además mencionó las inversiones realizadas en educación, espacios públicos, viviendas, pavimento, etc.

«Es increíble que la comisaría del pueblo no tenga un comisario»

El mandatario comunal auguró para que «jóvenes lleguen con más ideas y menos criticas. Ojala que en los próximos años tengamos gente brillante que conduzcan los destinos a esta comuna, que es la primera que le da respuestas a la gente», dijo.

Agregó que «la comuna ha brindado todos los elementos a la comisaría para que los vecinos tengan mayor tranquilidad: cámaras, vehículos, motos, asistencia económica», repasó y manifestó que «actualmente Cañadón Seco está hoy sin comisario. Nadie nos avisó. Y estamos viviendo una situación de malestar e incertidumbre, inquietud, preocupación por personajes amigo de lo ajeno e integrantes del delito. Se han instalado en Cañadón y no tenemos comisario. Por eso también tenemos que pedirle a nuestro gobierno que pongan manos en la seguridad de los vecinos. Queremos que los cuiden, con las herramientas que nos da la constitución y la seguridad pública a cargo de la policía de Santa Cruz. Queremos saber quien es nuestro comisario, que se cuide nuestro patrimonio», dijo y recordó que en otra oportunidad se declaró la «emergencia en materia de seguridad».

«Hay que defender nuestros recursos»

En el tramo final de su alocución consideró que en los últimos años la caída de los recursos ha sido estrepitosa.

«Hemos cuidado nuestros recursos y bienes. Los controlamos. Achicamos gastos, donde hubo que achicar, pero no en la gente. En Desarrollo Social se ha generado un gasto en la comuna, similar a la obra pública, con inversiones importantes. Hemos atendido todas las situaciones», señaló.

Consideró que «en plena pandemia seguimos creciendo. La cuestión central es cobrarles a los que mas tienen para llegar a los que menos tienen. Y la otra cuestión es la responsabilidad fiscal, no gastamos más de lo que tenemos de ingresos. Cuando no hay responsabilidad fiscal viene el fracaso de los pueblos», sostuvo.

Señaló asimismo que «estamos para defender los intereses de los trabajadores, aún cuando no vivan en nuestro pueblo y eso se llama solidaridad. A nosotros nos da de comer el petróleo y cuando vienen empresas con actitudes especuladoras, con recursos estratégicos que son de los santacruceños, como esta empresa Sinopec que está vaciando los yacimientos», dijo y aseguró que «parece que los gritos en la zona norte pocos los entienden. Está dejándonos sin petróleo y algunos dicen que tenemos que entender que los chinos están invirtiendo en la Argentina. Pero nosotros acá, en esta comuna que celebra sus 20 años y donde nació el petróleo y donde tenemos la obligación sagrada de responder a nuestro origen e historia, debemos ser el fiscal fundamental del cuidado y resguardo de ese recurso y especialmente de los trabajadores. El que no lo entienda así, se tiene que ir», aseveró.