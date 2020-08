Atención: Capitalización y Ahorro de Argentina seleccionará Productores/as Asesores/as Independientes

Facebook Twitter

EMPRESA DE PRIMER NIVEL NACIONAL

Por inminente ampliación de sus estructuras de RRHH y REINVENCION DEL KNOW HOW EN LA ACTIVIDAD:

SELECCIONARA:

Productores/as Asesores/as Independientes

EXCLUSIVA OPORTUNIDAD: MODALIDAD VIRTUAL HOME OFFICE – COMERCIALIZACIÓN Y VENTA POR VIDEO LLAMADA.

YA PODES POSTULAR Y ENTRAR EN LA PRESELECCION.

BIENVENIDO A LA ERA DIGITAL Y VERSIÓN 2.0 DE LA CAPITALIZACIÓN Y AHORRO NACIONAL.

INMEJORABLE POSIBILIDAD: GENERAR MUY BUENOS INGRESOS POR INTERNET Y DESDE TU HOGAR PERTENECIENDO A LA FUERZA DE VENTAS MAS EXITOSA EN LA HISTORIA DE LA CAPITALIZACIÓN Y AHORRO ARGENTINA

Requisitos:

•Edad de 20 a 35 años.

•Secundario completo

•Con DISPONIBILIDAD FULLTIME

(NO se tendrá en cuenta a quienes ACTUALMENTE estén trabajando o estudiando)

•Experiencia en VENTAS:

En capitalización y ahorro, no menor a 1 año O venta de productos intangibles porTELEMARKETING (Cualquiera con experiencia deberá postular con referencias comprobables EXCLUYENTE)

•Ser proactivo con visión y perfil comercial

•Excelente dicción y comunicación verbal

•Muy buena presencia

•Voluntad y afán de progreso

•Contar con herramientas teconologicas y conocimientos sobre las mismas. (Celular y/o computadora)

•POSTULACIÓN: ENVIÓ DE CV CON FOTOGRAFÍA (EXCLUYENTE).

Condiciones ofrecidas:

•Integrar equipo:

LIDER ABSOLUTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DURANTE TODA LA ULTIMA DECADA EN EL RUBRO.

•Comisiones muy productivas y atractivas

•Premios, estímulos y bonus track anual

•Competencias mensuales, trimestrales, semestrales y anuales

•Desarrollo profesional con matriculación

•Crecimiento económico y profesional ascendente

•Excelente clima laboral

•Trabajo home office y new know how exclusivo

•Las mejores herramientas y equipo de trabajo altamente profesional

•Capacitaciones de primer nivel

•Excelentes ganancias

POSTULA DESDE CUALQUIER LUGAR DE RADICACIÓN,

INTERNET NO TIENE FRONTERAS!

ACTIVIDAD PLENAMENTE PROFESIONAL E INDEPENDIENTE.

LA PROPUESTA QUE TE ASEGURA TU INSERCIÓN Y PERMANENCIA EN

«EL NUEVO MUNDO DE LA COMERCIALIZACIÓN DIGITAL»

Envia tu cv a: [email protected] Hasta el dia Jueves 03/09 inclusive