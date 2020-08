Legislatura: el oficialismo no abordó la grave problemática del Hospital Regional

Facebook Twitter

Río Gallegos

«Es un escándalo y es lamentable que los diputados del oficialismo no hayan querido abordar la situación del Hospital en la sesión», señaló el diputado de Encuentro Ciudadano, quien reclamó en plena sesión que «no podemos permanecer ajenos» a la crisis del Hospital de Río Gallegos.

En ese momento, se realizaba una nueva asamblea de trabajadores de la salud. «El malestar por el pago del Bono fue un detonante de una situación más seria y profunda», planteó

«Creo que no podemos permanecer ajenos a este conflicto», reclamó en plena sesión virtual el diputado Javier Pérez Gallart, de Encuentro Ciudadano, en apoyo a un planteo realizado por su par Evaristo Ruiz: ocurre que el legislador pidió rediscutir en la sesión un proyecto que por falta de apoyo de los legisladores del Frente de Todos ya había pasado a comisiones.

El texto del pedido insta a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y a la dirección política del Hospital Regional de Río Gallegos a establecer «un diálogo racional, respetuoso y de buena fe» ante la crítica situación que atraviesa el nosocomio. El pedido de reconsideración a los diputados kirchneristas se debió a que, al mismo tiempo en que se desarrollaba la sesión, en el hall del hospital se realizaba una masiva asamblea de trabajadores de la salud por segundo día consecutivo.

«Lamento que no se reconsidere la situación del planteo que hace el diputado Ruiz porque en este momento precisamente es cuando se está dando el mayor conflicto. Hay un quite de colaboración con la gravedad que esto implica en esta coyuntura, y hemos bordeado por arriba, al pasar, toda la situación del COVID, pero creo que tenemos que poner los pies en la tierra, embarrarnos un poco y pronunciarnos sobre los conflictos que está atravesando el personal de salud», reclamó Pérez Gallart durante la sesión en un intento por persuadir al oficialismo.

«Creo que esto no es un hecho menor, es un hecho que nos tiene que preocupar y conmover a todos por la situación crítica que está atravesando el hospital y los trabajadores, que siempre hablamos de los trabajadores pero parece que nos olvidamos de ellos», cerró en su alocución.

Problemas

Tras la sesión, el diputado de Encuentro Ciudadano manifestó sentir «un sabor amargo» y consideró que el oficialismo «pasa gran parte de las sesiones votando beneplácitos y declaraciones de interés sobre los más diversos temas, pero como Legislatura no nos ocupamos de los problemas reales».

Asimismo, lamentó que entre las autoridades del Hospital haya funcionarios «que con sus declaraciones en vez de calmar la situación y acercar el diálogo, echan leña al fuego».

Cabe recordar que en la Legislatura se venía abordando en las diferentes comisiones un proyecto de ley, presentado el 11 de junio por Pérez Gallart, que establece el pago de un «Bono Covid» a los trabajadores de la Salud.

«Incluso con diputados del oficialismo veníamos acordando una ley que estableciera criterios claros para el pago de este reconocimiento económico a quienes verdaderamente están en la primera línea de atención de esta pandemia. El proyecto debía tratarse el miércoles en la comisión de Presupuesto, pero la noche anterior comenzó a divulgarse el bono que el gobierno provincial implementó por decreto, lleno de injusticias e irregularidades, que desató esta verdadera ola de reclamos que vemos en los últimos días», detalló.

Planteos

Por otra parte, el diputado contextualizó el reclamo de los trabajadores de la salud con un planteo más amplio: «está claro que la injusticia en la implementación de este bono es el detonante de toda una serie de planteos que desde hace semanas, en algunos casos hace meses, se vienen realizando; la falta de hisopados al personal que atiende a los enfermos de Covid, la preocupación por los elementos de seguridad, por la altísima demanda y la dificultad en el recambio de los turnos de trabajo, incluso la misma falta de discusión laboral y salarial en paritarias, son todos elementos que llevan a esta situación de crisis que es a esta altura un grito de la comunidad hospitalaria».

A propósito, desde la banca de Encuentro Ciudadano se presentó este jueves la adhesión a la Ley Nacional que establece un «Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia del coronavirus COVID19» (Nº 27.548).

«Ya se está implementando en distintas provincias y se la conoce como la ‘Ley Silvio’ en reconocimiento a Silvio Cufré, quien fue el primer trabajador de la salud que falleció a causa del coronavirus en la provincia de Buenos Aires. La norma establece puntos muy importantes y si bien pasó a comisiones por tener una decena de elementos a considerar en su aplicación provincial, ya adelanté en la sesión de hoy que vamos a pedir su próximo tratamiento para que se vote y pueda implementarse en Santa Cruz», cerró el diputado Pérez Gallart.