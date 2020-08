La justicia resolvió que Cristian Bazán no está imputado y el edil pidió al Concejo que sea reincorporado a su banca

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El Juzgado de Instrucción 1 a cargo del doctor Gabriel Contreras resolvió que Cristian Bazán «no reviste la calidad de imputado» y por ese motivo, el concejal pidió su restitución inmediata a su banca de concejal.

Este jueves al mediodía, Bazán presentó una nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante Miguel Troncoso, en la cual explica la resolución tomada por la justicia.

«Se debe dejar aclarado que en la resolución 018/2020 emitida por este honorable cuerpo, dispone literalmente hasta tanto la justicia resuelva su situación. Y aquí queda acabadamente demostrado que el Juez en lo penal explica claramente que no existe situación procesal por no encontrarse imputado en ninguna causa»,, expone en la misiva enviada al Concejo Deliberante.

Recordamos que Cristian Bazán fue suspendido de su banca semanas atrás por «violencia de género» en una sesión extraordinaria.

«Debemos decir que el fuero civil le contestó a este cuerpo con fecha 27 de julio 2020 en donde informa que no se instó denuncia en mi contra alguna por la supuesta victima por no reconocer que haya sido pasible de alguna violencia de género», indica Bazán.

Finalmente manifiesta que «considerando que ambos fueros dieron la contestación debida y correspondiente conforme lo existente en ambas esferas, le solicito a Ud arbitre los medios y gestione ante quien corresponda la reincorporación urgente en calidad de concejal electo democráticamente, teniendo presente que para determinar mi suspensión no requirieron ninguna documental que sustente lo que Uds. votaron (solamente presión mediática y de otra índole) a diferencia de ahora, que mi requerimiento se basa en prueba instrumental expedida por las autoridades de ambos fueros», sentencia en la carta presentada este jueves al mediodía.