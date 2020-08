ATE profundiza la medida, y toma el obrador y la comuna de Koluel Kayke

Facebook Twitter

Pico Truncado

El reclamo de la Asociación de Trabajadores del Estado se encrudece, y tras tres días de corte de ruta, se realizó la toma pacífica del obrador, y el edificio de la Comisión de Fomento.

El titular del ejecutivo, Tomás Cabral, no aparece, y tampoco se hicieron presentes representantes del gobierno provincial. «Vamos a ir hasta las últimas consecuencias» manifestó Rodrigo Britez, Secretario General de la entidad sindical.

La medida de fuerza de los estatales en Koluel Kayke se sigue profundizando, debido a la falta de respuestas por parte del estado. Tras tres días cortando el tránsito por la ruta 43, se decidió intensificar la modalidad del reclamo, con la toma del edificio del obrador y la propia Comisión de Fomento de dicha localidad.

Se reclama un incremento salarial para los trabajadores precarizados; el traslado del 15% de aumento acordado en la paritaria central; el pago del bono de 5000 para los trabajadores que desarrollan labores de contención de la pandemia; pago y francos compensatorios para quienes cumplen funciones fines de semana y feriados; respeto de carpetas médicas; reincorporación de los despedidos; entrega urgente de indumentaria; depósito de los fondos correspondientes a la cuota sindical; y el cese del hostigamiento y persecución a los trabajadores de la comuna.

Sin embargo, el Comisionado de Fomento Tomás Cabral hizo oídos sordos al reclamo ya no sólo de la entidad sindical y los trabajadores por ella representados, sino del pueblo en general, que también manifestó su malestar con la gestión que están desarrollando en la comuna.

Según trascendió, este reclamo habría producido un fraccionamiento en el seno de la cúpula dirigencial de la Comisión de Fomento, y el propio contador de la comuna, Juan Vásquez, habría amenazado con dejar el cargo, argumentando que «el conflicto no se resuelve porque Tomás Cabral no quiere», destacando que existirían fondos suficientes para resolver el conflicto.