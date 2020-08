Salud en pie de guerra contra el gobierno: «Les advertimos que esto iba a pasar»

Facebook Twitter

Río Gallegos

Una histórica asamblea realizada hoy en el hospital de Río Gallegos le puso freno a la decisión del Gobierno de sólo reconocer a 500 trabajadores con una lista en la que aparece gente que no se merece cobrarlo, como directivos y allegados que son asesores externos.

En diálogo con Radio Nuevo Día, el doctor Fredy Sánchez Céspedes, indicó al gobierno: «Esto es una cosa más que hacen mal y les advertimos que esto iba a pasar y ustedes vieron la gran manifestación que se generó hoy como consecuencia de un acto mal realizado. Aun puede ser remediado esto, pero tienen que bajar este decreto y rever para que todos los trabajadores de la salud cobren este incentivo».

Luego dijo que el mismo director (Lerena) les manifestó que el hospital es zona roja y que entonces este bono «lo tienen que cobrar todos», asegurando que hay administrativos, médicos y técnicos que no han cobrado y si estuvieron trabajando desde el 15 de junio al 15 de agosto, lo tienen que cobrar todos

Además, sostuvo: «Les pedimos a las autoridades que revean esta situación y que inmediatamente se pueda solucionar. Nosotros, como comité de crisis, tenemos que solucionar cosas urgentes y esta es una cuestión a solucionar lo más rápido posible. Esto no puede pasar porque el malestar es tremendo.»

En la salud, hoy están unidos y no dejarán que el gobierno los siga utilizando, por lo que Céspedes señaló: «Esto hace que la gente esté casa vez más disconforme y salud ha salido a hacer ver lo mal que estamos. Pero esto se lo advertimos hace muchos años a las gestiones anteriores y esto no es de ahora, sólo que en este caso le han echado más leña al fuego.» (El Diario Nuevo Día)

Facebook Twitter