Analizan acciones concretas frente al colapso que está viviendo en el sistema de salud provincial

Caleta Olivia

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR-JxC) se reunió este mediodía con el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz Dr. Horacio Córdoba. Juntos analizaron acciones concretas frente al colapso que se está viviendo en el sistema de salud provincial ante el avance de los casos positivos de Covid-19

«Lo que nos expresó el Dr. Córdoba está en sintonía con lo que nos contaron los propios enfermeros del Hospital Regional, que fue lo que nos impulsó a solicitarle tanto a la gobernadora como al Ministro de Salud de la Nación el envío urgente de recursos humanos para atender la crisis sanitaria» explicó Reyes.

Tal como había dicho públicamente, el Dr. Córdoba insistió en que el gobierno provincial tiene la obligación de reaccionar ante esta grave situación. Es fundamental que los funcionarios públicos conozcan la realidad. Si les están vendiendo que está todo controlado les están mintiendo y es ahí donde yo no quiero ser cómplice», explicó Córdoba.

«Es preocupante que quienes están de cara al virus, poniendo el cuerpo y a riesgo de contagiarse tengan una versión y el Poder Ejecutivo Provincial tenga otra. No son tiempos de refutar datos concretos sino de dejarse ayudar, tal como lo expresó el Dr. Córdoba y como lo viene pidiendo el personal de salud» enfatizó Reyes.

Por otro lado, la legisladora y el presidente del Colegio Médico hicieron hincapié en las condiciones inhumanas en las que está realizando su labor el personal del Hospital de Río Gallegos, trabajando 16 horas o más de corrido e incluso haciendo guardias de 72 horas. «Subestimaron la pandemia» manifestó el Dr. Córdoba.

«Estas situaciones de estrés y agotamiento que sufre el personal no pueden pasar desapercibidas. El problema no es sólo que no se los reconoce salarialmente, incumpliendo un derecho constitucional, sino que hay trabajadores que no tienen tiempo para descansar y alimentarse. Por eso es por lo que solicitamos la injerencia de la secretaría de DDHH en resguardo de los derechos de estos trabajadores» sostuvo Reyes.

Para finalizar, tanto la diputada Reyes como el Dr. Córdoba resaltaron la necesidad de que el Gobierno provincial «informe la cantidad de internados por día, ya que esa es la información relevante, incluso más que conocer los contagios positivos».