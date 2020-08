Trabajadores le piden a Alicia Kirchner la renuncia de Fernando Valderas, interventor de la ex Fundación Olivia

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Trabajadores de la Fundación Santa Cruz Sustentable (ex Fundación Olivia) enviaron una carta a la gobernadora Alicia Kirchner, solicitando la renuncia de Fernando Valderas, interventor de la empresa.

Los trabajadores denuncian que a Valderas, nunca le importó «poner en condiciones aptas los lugares de trabajo y mucho menos darle un mejor funcionamiento a la empresa».

Exponen además que cada vez deben realizar reclamos por atrasos en los salarios e incumplimientos salariales de todo tipo.

«Hoy en día vemos como desmantela la empresa y los sectores de trabajo dejando a más de 215 trabajadores sin un sector laboral».

Trabajadores enviaron una misiva señalando que «somos trabajadores de Fundación Santa Cruz Sustentable (empresa que tenía sus distintos sectores de trabajo hasta que llego el interventor camporista y la desmanteló por completo) el Gobierno de Alicia Kirchner lo designó y nosotros pedimos por este medio hacerle llegar a la gobernadora y hacer público nuestra petición de que se vaya este sujeto de fundación»,

«Pedimos solucionar nuestra situación laboral y los diferentes reclamos que venimos haciendo hace más de 4 años. Nos consta que Valderas Fernando se maneja con complicidad de los gobernantes, nos ha quitado todos los derechos adquiridos (transporte, ítems, sectores, sindicato, convenio, descuentos arbitrarios e indebidos, presentaciones fuera de termino perjudicado que los trabajadores no cobren las asignaciones familiares etc.) utilizando la impunidad que lo ampara en su condición de poder, protegido hasta por las instituciones como los ministerios donde nos cansamos de hacer denuncias que quedan en la nada»

«Llevamos nuestros reclamos hasta el intendente Cotillo quien nos dio su palabra pero que aún no ha cumplido y a los diferentes concejales para que intervinieran también.

Somos trabajadores que queremos recuperar nuestros sectores y trabajar dignamente, hay madres y padres jefes de hogar sostén de familia, con niños pequeños que tienen necesidades, hay niños con discapacidad que no pueden esperar. ¿Dónde están los derechos del niño?».

«Fernando Valderas (interventor) se tiene que ir porque no arregló nada, cerró todo y no sabemos qué hace con los fondos que se mandan desde provincia, lo que sí sabemos es que ejerce abuso de poder de manera constante», indicaron.

Facebook Twitter