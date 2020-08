Habilitan nuevas actividades para clubes deportivos locales

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El Municipio habilitó la práctica de actividades al aire libre para clubes deportivos que cuentan con las categorías de entre 6 y 14 años de edad.

A tal fin, se dispuso un protocolo general de actividades y a su vez cada disciplina deberá contar con un protocolo específico.

Al respecto, el supervisor de Deporte Federado, Daniel Fuentes, dependiente de la Subsecretaria de Deportes del Municipio, informó que la propuesta queda habilitada a partir de hoy, y aclaró que no podrá haber contacto estrecho.

«Lo que se busca con esto es volver a la actividad, pero sin contacto todavía. No puede haber contacto estrecho, se va a tratar de que cada practicante tenga su espacio propio, separado mínimo 2.5 mts del otro practicante, y será tarea de los profes buscar la manera de que sea entretenido para los chicos y chicas este retorno a la actividad, que no les resulte aburrido entrenarse solos», afirmó.

Demanda

La demanda de los clubes ha sido amplia, como también de las Escuelas del Municipio que a pesar de elaborar protocolos, aún no podrán regresar a la actividad, dado que ello conlleva una serie de acciones que aún no resultan oportunas para implementar.

«Habilitar Escuelas Municipales, implica habilitar espacios municipales, traer a todo el personal de maestranza, mantenimiento y administración. En tanto, el Complejo Deportivo no estaría en condiciones, ya que esta preparado como centro de aislamiento por el COVID-19», explicó.

Respecto al trabajo realizado para posibilitar este retorno, Fuentes aseguró que, el área de Deportes recibió durante este tiempo numerosos protocolos que fueron analizados y algunos, elevados a un licenciado en Seguridad e Higiene a fin de enriquecerlos con sus aportes.

Cada disciplina cuenta con un protocolo general de actividades y específico de acuerdo a su actividad, estableciendo pautas a aplicar antes, durante y después de la actividad.

«Si respetan el protocolo que se ha armado, y que cada institución nos ha presentado también que han sido chequeados, revisados y aprobados, estamos en condiciones de volver a la actividad con muy poco riesgo de que haya algún contagio», sumó Daniel Fuentes, recordando a todos los referentes de clubes que ante cualquier inquietud podrán consultar en el Complejo Deportivo Municipal.

Facebook Twitter