El Calafate vuelve a la actividad comercial con distanciamiento

Calafate

A partir de este martes todos los rubros comerciales que ya contaban con protocolos sanitarios y estuvieron funcionando en la etapa de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), pueden retomar su actividad con normalidad. El horario para atención al público se extenderá de 8 a 22 HS con delivery y take away para gastronómicos hasta las 23 HS. Además, volverán a abrir los alojamientos y los institutos de idiomas.

Por otra parte, aún deben permanecer cerrados los jardines maternales, guarderías, complejos deportivos en los que se practiquen actividades de más de 10 personas o que no permitan el distanciamiento de 2 mt, y actividades nocturnas en bares, confiterías o pubs. Continúan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. Queda expresa y estrictamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas después de las 22 HS.

Las reuniones religiosas, actividades culturales, deportivas y recreativas, sólo podrán realizarse en tanto no se congreguen más de 10 personas y en estricta observancia de las normas de distanciamiento, higiene y bioseguridad, vigentes en los protocolos existentes. La circulación de las personas ya no deberá limitarse a la terminación del número de DNI.

Desde el municipio se advierte que la reapertura de las actividades es una buena noticia pero que la población no debe relajarse. Más que nunca debe sostenerse con responsabilidad el distanciamiento, el uso de barbijo, las medidas de higiene personal y abstenerse de realizar reuniones sociales o familiares.

La nueva normativa es la respuesta a las reiteradas solicitudes realizadas desde el municipio, que se ven parcialmente contenidas mediante la resolución N°046-2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a las que se adhirió por decreto municipal.