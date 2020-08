Muestras de dolor en el homenaje al enfermero fallecido por Covid-19 en Río Gallegos

Río Gallegos

Se trata de René Méndez, que estaba jubilado hace poco tiempo, y se convirtió en la víctima número 14 en Santa Cruz por el Coronavirus.

Personal de la salud se acercó al Hospital Regional para despedirlo y aprovecharon la ocasión para continuar con su reclamo por más personal y mejoras salariales y sanitarias.

Entre las últimas declaraciones del Director del Hospital Regional, el doctor Lerena, las malas condiciones en las que trabajan el personal de la salud y a esto sumado el dolor de despedir a un compañero de trabajo que batalló por días contra el Coronavirus, hoy se vieron rostros de congoja, dolor y cansancio, en el homenaje realizado al enfermero jubilado fallecido en la jornada de hoy.

El reclamo que se elevó es el mismo que vienen exponiendo los trabajadores todos los días: ayuda con más personal, insumos básicos de bioseguridad y mejoras salariales.

En esta pandemia los trabajadores de la salud son los que batallan día a día, exponiéndose ellos y a sus propias familias.

La muerte de René es una gota mas que cae sobre un vaso que esta a punto de rebalsar. «Mientras anoche agonizaba un Enfermero en UTI Covid, leíamos con asombro las declaraciones del Dr Lerena, Director Asociado del HRRG y no sabia que pensar o de que indignarme, si de sus declaraciones al tratar de ‘Estupideces’ nuestros reclamos o de que fuese entrevistado por un dirigente nacional de ATE Alejandro Garzón en un medio ultraoficialista», manifestó Manuel Piris, referente de los enfermeros autoconvocados.

«El Dr. también mencionaba que conocía el tema de Enfermería y que no es nuevo. Por lo que demuestra que no le interesa solucionarlo y además pide que nos pongamos en el lugar del paciente. Bueno el tema es que si nos ponemos en el lugar del paciente, (Por eso pedimos más personal ) pero también creemos que merecemos una retribución salarial acorde a lo que realizamos», agregó. (Fuente: El Diario Nuevo Día)

