Cotillo fue tendencia en los medios nacionales por «soplar las velitas» en el festejo del cumpleaños de un club

Caleta Olivia

El intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo rompió todos los protocolos impuestos por la pandemia del nuevo coronavirus en la provincia de Santa Cruz cuando asistió la semana pasada al festejo del aniversario del club Estrella del Sur.

Cotillo, quien pregona que la comunidad debe respetar el distanciamiento social, no dio el ejemplo en la celebración, aunque desde el área de prensa de la comuna tomaron todos los recaudos en divulgar las fotos de la celebración. Y fue otro medio digital quien divulgó las fotos, de los integrantes del club y funcionarios en una reunión que congregó a alrededor de veinte personas, y muchos de ellos sin el tapabocas.

Además de la repercusión que tuvo la noticia en los medios locales y regionales, el «ejemplo» del intendente caletense llegó a los medios nacionales.

Los medios nacionales reflejaron que «entusiasmado por el festejo, Cotillo se quitó el barbijo junto a otras dos mujeres y participó de la ceremonia por excelencia en estos eventos: sopló con fuerza para apagar las velitas, una de las acciones más contraindicadas en relación a los contagios de covid-19.

Fue este jueves, en el festejo de un nuevo aniversario del Club Atlético Social y Deportivo Estrella del Sur, que cumplió 59 años de trayectoria y lo celebró con un pequeño brindis simbólico. Allí hubo más de 20 personas, algunas sin barbijo, en un pequeño salón.

La provincia de Santa Cruz está en una etapa de aislamiento, con cerca de 900 casos de covid-19 y trece fallecimientos por la enfermedad.

Fue en ese contexto en el que el intendente rompió todos los protocolos y recaudos, al no respetar el distanciamiento, el máximo de gente para una reunión y hasta la precaución de no sacarse el barbijo, algo que se vio claramente en una transmisión en vivo y en fotografías, en las que sale pegado a dos mujeres soplando las velitas de una torta.

Allí se superó claramente el límite de diez personas juntas que exige el protocolo (hubo más de 20) para una reunión social. Cotillo llegó al lugar acompañado por el secretario de Coordinación General, Juan Carlos Gómez; el subsecretario de Deportes, Gastón Rodríguez; la subsecretaria de Relaciones Institucionales, Giselle Aguirre; la subsecretaria de Comercio, Silvina Baigorria; y el presidente del Concejo Deliberante, Miguel Troncoso.

Semejante comitiva avivó el repudio: el intendente y todo su gabinete haciendo lo que no se debe hacer en esta época de pandemia y en una provincia donde el número de casos se disparó en el último mes: más de la mitad de casos se registraron en lo que va de agosto.

Cotillo ha sido un intendente polémico desde que asumió este nuevo mandato al frente del municipio de Caleta Olivia.

Apenas tomó posesión del cargo se subió el sueldo y aumentó los impuestos. Y recientemente una ONG pidió que se investigaran los gastos que realizó desde el inicio de la pandemia, por supuestas irregularidades. (Fuente: Clarín y La Prensa de Santa Cruz).

