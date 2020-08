La Justicia detuvo al hombre que abusaba de su ex pareja con mensajes en las redes y amenazas

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El Juzgado de Instrucción detuvo esta semana el hombre que fue denunciado por Lucrecia Yanicelli, su ex pareja a quien amenazaba con mensajes y fotos privadas en las redes sociales, además de perseguirla en su lugar de trabajo, amenazarla de muerte y hasta de destrozar su automóvil.

La mujer, quien tuvo una relación de más de un año con JLG de alrededor de 30 años de edad, lo denunció en mayo pasado por acoso, cuando su ex pareja se presentaba en su lugar de trabajo y posteriormente comenzó a sufrir «persecuciones, escraches en las redes sociales, esperas cuando concurría al gimnasio, amenazas de muerte, roturas de su auto, entre otras».

«Hice denuncias en la comisaría de la Mujer, y en varias comisarias por temas de jurisdicción», le dijo Lucrecia a La Prensa de Santa Cruz.

En su red social aseguró que «El 7 de agosto esta persona tenia que tener una custodia por 5 dias de la seccional Cuarta y 10 días posteriores rondas y llamados cada 3 horas ordenados por la jueza», dijo.

Relató que desde la comisaría Cuarta «nunca dio con el , aunque el jueves 13 afuera del gimnasio al que voy me siguió en un auto Fiat Cross blanco con vidrio polarizados sin patente con detalles de arreglos en el paragolpe trasero, (seguramente de algún cliente) me amenazo de muerte. Avise a la Cuarta y lo único que hicieron fue acompañarlo hasta la salida de Caleta».

«El lunes volví a sufrir otro acoso cibernético y es donde explote. Hasta que esto no sea mas grande nadie va hacer nada?. Cuídensen mujeres no es lo que aparenta ser 1 año y medio salí con el», indicó.

Tras las publicaciones, varias parejas de JLG acompañaron la situación de Lucrecia y aseguraron que «vivieron situaciones similares» y también realizaron denuncias penales, sin que la justicia actúe.

Tras denunciar en los medios su caso, el martes por la noche, el Juzgado ordenó su detención y desde ese día permanece detenido y de ahora en más la justicia cuenta con diez días hábiles para resolver su situación procesal.

«No es solo mi problemática, sino de muchas mujeres que viven situaciones similares en la ciudad», señaló y sostuvo que «en todos estos casos, uno pasa por la comisaría de la Mujer, por las comisarías de Caleta, por el Juzgado de Familia y hasta por el Juzgado de Instrucción»,

«Mi ex tenía que tener custodia y no la tuvo. Hizo lo que quiso, y en este sentido la policía ni la justicia hizo nada. Las mujeres en este tipo de situaciones sufrimos demasiado», dijo Lucrecia y señaló que celebró que la justicia determinó su detención para su tranquilidad .