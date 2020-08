Rodrigo Britez: «el Comisionado de Kayke se maneja como patrón de estancia»

Facebook Twitter

Pico Truncado

Así lo expresó el Secretario General de ATE Pico Truncado, tras el conflicto generado en Koluel Kayke por el despido de dos trabajadoras. Se treparon a una antena como protesta, y Cabral se burlaba de ellas en redes sociales. «La gente ya está cansada».

El Secretario General de ATE Pico Truncado, Rodrigo Britez, protagonizó el día martes una asamblea en la localidad de Koluel Kayke, luego de que el despido injustificado de dos trabajadoras por parte del Comisionado de Fomento Tomás Cabral, lo que motivó que pusieran en riesgo su vida trepándose a una antena de comunicaciones como medida de protesta.

La asamblea contó con una gran cantidad de trabajadores de la comuna kaykeña, molestos con el hostigamiento constante del comisionado Cabral.

Pero también, de vecinos y comerciantes de dicha localidad, quienes también manifestaron su descontento con la gestión del funcionario de Cambiemos.

Desde el sector estatal, los trabajadores expusieron «hay mucho atropello», enumerando cuestiones como «falta de respeto, hostigamiento, incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, falta de indumentaria y capacitaciones, violencia de género, violencia laboral y hostigamiento, omisión del pago de horas extra por hacerlos trabajar en feriados y trabajo en negro con retribución de sólo 6000 pesos».

Además, todavía no se hizo efectivo el incremento para los trabajadores de la Administración Pública Central, que tiene incidencia directa en el personal dependiente de las distintas Comisiones de Fomento a nivel provincial.

Todo esto, con el agravante de que no se permitió a los representantes de la Seccional ATE Pico Truncado el ingreso a la localidad, donde Cabral es presidente del COE.

Sin embargo, sí se permitió al sector disidente, representado por 5 ex integrantes de Comisión Directiva (que renunciaron a sus cargos), liderado por la ex titular de la seccional Pico Truncado Alba Curaqueo, con quienes acordaron un aporte en negro de 2000 pesos.

«Esto es una tomada de pelos para los trabajadores» señaló Rodrigo Britez. «Y es una muestra más de que el ATE disidente está entregando a los trabajadores, porque arregló con el gobierno.

¿Cómo puede ser que hayan podido ingresar a la ciudad, y nosotros no, si ninguno de ellos tiene domicilio en Kayke? Es una falta de respeto, se creen que con migajas van a tranquilizar a los trabajadores, que vienen siendo postergados desde hace más de un año».

«Y lo de Cabral, no sorprende. Está realizando una gestión espantosa. Y no sólo no resuelve nada, sólo sus negociados personales, sino que también se burla de sus propios trabajadores, sus propios vecinos. Mientras las dos manifestantes estaban en la torre, dos madres solteras sostenes de familia, el Comisionado se burlaba en redes sociales. Pasaba por el lugar de la medida, y se les reía en la cara. Una vergüenza», añadió el dirigente.

Desde la seccional, puntualizaron que la próxima semana se realizará la elección de un delegado general para que sirva de nexo entre el Sindicato y los trabajadores.

Además, se realizarán las respectivas denuncias ante los ministerios de Trabajo y de Gobierno de la provincia, para que tomen cartas en el asunto. «Cabral se maneja como patrón de estancia», finalizó el Secretario General.