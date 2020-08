Mariano Nieto: «los «impuestazos» no son el camino para ayudar a salir de la crisis al comercio y las pymes».

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El referente indicó que lo que votaron los concejales oficialistas en la última sesión es «profundizar el quiebre del sector comercial» que requiere la ayuda del Estado y no medidas recaudatorias con el propósito de aumentar la caja de la política.

Luego de la sesión del Concejo Deliberante, en donde los ediles oficialistas por mandato del Intendente aprobaron por mayoría y en forma «express», un paquete de aumentos que perjudican al comercio y las pymes locales, en un momento en que las ventas siguen cayendo a niveles históricos quedo demostrado una vez más, que en Caleta Olivia tenemos concejales que llegaron a su banca para cumplir órdenes, con un accionar que no mide los daños colaterales que generan estas complicidades.

Lamentablemente-agregó- para sanear sus propios errores, recurren al bolsillo del contribuyente con el objetivo de equilibrar la «caja de la política» y asegurarse sus respectivos aumentos salariales, en perjuicio de los sectores vulnerables, subrayó.

En este sentido, Nieto recordó que en el inicio de la cuarentena, los Concejales oficialistas, a espalda de los vecinos, aprobaron un incremento salarial para todos los cargos políticos y hoy, que el contexto económico se muestra aun más sensible, «lo habilitan al jefe comunal, para golpear el bolsillo de los comerciantes y emprendedores».

Por último Nieto le pidió a los concejales oficialistas que reflexionen sobre su accionar porque la única obligación es con el pueblo y no con la política que vive de espalda a la gente y sus problemas.