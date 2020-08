El concejal Murua pide que el Intendente vete los aumentos en la tarifaria

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El pasado jueves se aprobó en el Concejo deliberante de la ciudad de Caleta Olivia una serie de modificaciones a la ordenanza tributaria con importantes aumentos en diversos rubros, lo que generó un gran malestar en toda la comunidad, quienes no vieron con buenos ojos un tarifazo en pleno momento de recesión y pandemia.

Para Murúa, quien votó de manera negativa la iniciativa del Intendente Fernando Cotillo, la nueva tarifaria se aprobó sin ningún tipo de análisis ni de consenso con los sectores involucrados, como lo expresó en diversos medios la presidenta de la Cámara de Comercio local, quien se vio sorprendida por los aumentos.

«Es por ello que pedimos desde nuestro bloque que el Intendente reflexione y dé marcha atrás con los aumentos, especialmente porque toda suba de impuestos siempre se traslada al bolsillo del trabajador, que hoy en plena crisis en su mayoría no llega a fin de mes».

Durante la jornada de este martes taxistas y remiseros se manifestaron por las calles de la ciudad y llegaron hasta la Municipalidad con la idea de lograr un encuentro con el Jefe Comunal, para poder conocer el motivo del incremento en tarifas que los afectan de manera directa.

«Este sector es otro que se ve afectado por esta medida, y tampoco fueron consultados o invitados para analizar esta propuesta», sentenció el Edil, y agregó: «me parece que el Intendente no tiene que ver la posibilidad de vetar estas modificaciones como una derrota política, sino como una medida de sensatez y de sensibilidad social, de escuchar el reclamo de los vecinos de su comunidad que lo votaron para gestionar los recursos de una sociedad que está cada vez más empobrecida y que no puede soportar más impuestos».