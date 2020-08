Juan Curallán: «Cotillo es el Macri de Caleta Olivia»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El joven referente Juan Curallan expresó su descontento con la actual situación que vive la ciudad de Caleta Olivia, que sumado al contexto de pandemia aun continua sin equidades sociales.

Curallan expresó que «pasaron mas de ocho meses de gestión del actual intendente Fernando Cotillo y la ciudad continua sin poder tener ningún tipo de equilibrio».

En este contexto destacó que desde el espacio que él lidera llevan adelante con acciones un pensamiento mancomunando y libre de prejuicios: «ayudar a quien conduce y ser colaboradores, muchas veces anónimos de los vecinos para que la política no sea la única salida para los que menos tienen».

«Ya no podemos seguir permitiendo las mentiras, los arrebatos al bolsillo a nuestros vecinos caletenses, los aumentos desmedidos en impuestos dentro de un contexto de emergencia por pandemia. Además, a la espera de ver números claros y conocer cuánto es el dinero que se destina al pago sueldos y gastos a proveedores».

Juan Curallan destacó que no desconoce la situación del municipio local, que está «superpoblada, pero hay que dar a conocer a toda la comunidad que los números han cambiado y hasta se han incrementado, y a la vista está el ingresó a mansalva de personas al municipio en estos ocho meses».

El joven referente criticó duramente al actual intendente de Caleta Olivia tildándolo de «Macri» Caletense, «no hace falta decir que no es Perón ni mucho menos Néstor, nuestro intendente se ve mas bien reflejado en la figura política del ex presidente Macri, castigando a los trabajadores y favoreciendo a los amigos personales, en especial a sus amigos empresarios», puntualizó.

Esta situación queda a la vista claramente con el despido de 250 personas que se encuentran aún en reclamo local y a las cuales el intendente nunca quiso atender, además bajó módulos y quitó cargos, con estas bajas la masa salarial debería ser menor, sin embargo, aumentó y se debe al ingreso de personas a la municipalidad.

Finalmente, Juan Curallan dijo que Fernando Cotillo no tiene interés en conducir bien la ciudad demostrándolo desde el inicio de su gestión, aprovechando la situación de crisis que atraviesa el país junto con la pandemia, en un primer momento aumentándose el sueldo y negando un aumento para los sectores mas necesitados que son los planes sociales. Y hace unos días anunciando aumento en los impuestos en la tarifaria de cada vecino.

Esto demuestra que el intendente municipal del «frente de todos» va en contra de las políticas y medidas de resguardo adoptadas por el gobierno nacional, modelo del cual también forma parte.