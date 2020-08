Instituyen en Cañadón Seco nueva fecha del Día del Padre en homenaje a San Martín

Facebook Twitter

Cañadón Seco

En el acto conmemorativo al 170° aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín, celebrado a mediodía de este lunes en Cañadón Seco, se dio a conocer una Resolución del Presidente de la Comisión de Fomento, Jorge Marcelo Soloaga, por la cual en esa localidad se dispuso que el Día del Padre se celebre cada 17 de agosto o el domingo más próximo a esa fecha en homenaje al Libertador.

El jefe comunal también hizo entrega de una nota a la diputada que representa a esa localidad y a Caleta Olivia, Liliana Toro, solicitándole que presente un proyecto en la Legislatura para que esa iniciativa se traslade a todo el territorio santacruceño.

Posteriormente, en su discurso, fundamentó esa medida al recordar que la fecha de la tradicional celebración familiar fue copiada de un acontecimiento de la historia militar de los Estados Unidos y se refiere a un general de ese país, por lo cual era menester reemplazarla por la simbología del Padre de la Patria Argentina.

La ceremonia tuvo lugar a mediodía, en medio de un intenso temporal de viento que hizo flamear con más fuerza a decenas de banderas nacionales y de la provincia desplegadas en la Plaza Compadres de la Independencia donde se entonó la canción patria Aurora, el Himno Nacional y la Marcha de San Lorenzo.

Debido a las restricciones preventivas al COVID19, estuvo limitada al personal exceptuado de la comuna que debió cumplir con el distanciamiento social obligatorio.

Por otra parte, una vecina de la localidad, Irene Quintero, le hizo entrega a Soloaga de un cuadro con la imagen del Libertador para que quede en la comisión de fomento. El mismo pertenecía a su fallecido padre, Rolando Quintero, quien hace treinta años fundara la Asociación Cultural Sanmartiniana de Caleta Olivia.

Su angustia era por ver una patria libre

Al hacer uso de la palabra, además de resaltar la inconmensurable gesta patriótica de San Martín, Soloaga hizo referencia a cipayos de nuestros tiempos que intentaron menoscabarla.

De manera puntual, sin nombrarlo expresamente, aludió a Mauricio Macri cuando en el acto conmemorativo a los 200 años de la Independencia Argentina celebrado en Tucumán le dijo al Rey emérito de España «que nuestros próceres estaban angustiados» por independizarse del imperio europeo.

Por ello manifestó que «no ha existido en los últimos tiempos una frase tan canallesca y tan repugnante a los intereses de nuestra Patria» y resultaba también deleznable que la haya pronunciado un presidente argentino.

«La única angustia que tenía San Martín y otros próceres era ver liberada la Patria de los godos y maturrangos del imperio español», resaltó.

Más adelante refiriéndose al protagonismo que tuvo en el cruce de los Andes, afirmó que en la historia de la humanidad no hay ejemplo de otro hombre «que haya pergeñado semejante epopeya».

«Cruzar ese macizo imponente no se le hubiera ocurrido ni siquiera el más brillante de los estrategas de la historia» y San Martín lo hizo, pero también tuvo que «desplegar una fuerte lucha contra los enemigos interiores que ya estaban mostrando sus garras de saqueadores como los Rivadavia, los Martín Rodríguez y los Alvear que no le daban la más mínima ayuda para poder consagrar esa tarea extraordinaria para liberar a Chile, Perú y toda la América morena».