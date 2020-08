ATE exigirá un aumento salarial de un 30 por ciento en las paritarias municipales

Facebook Twitter

Pico Truncado

«Exigimos un piso del 30 por ciento, y que a fin de año lleguemos al 50», así lo expresó el Secretario General de ATE Pico Truncado, Rodrigo Britez, respecto de las paritarias de los municipales.

Señaló que con una base del 30% de aumento, la mayoría de los trabajadores lograrían superar el límite de pobreza, que oscila en los 40.000 pesos. «Nuestra voz se va a oír en las paritarias, no queremos pensar que haya arreglos turbios».

El Secretario General de ATE Pico Truncado, Rodrigo Britez, se refirió en «La Mañana con Luis Albarracin» a las desaveniencias que se están generando en torno a las paritarias municipales, y la necesidad de una urgente recomposición salarial para los trabajadores dependientes del ejecutivo local.

«Nosotros venimos realizando presentaciones desde principios de año, exigiendo que los haberes de los municipales no sigan quedando rezagados, frente a un incremento del costo de vida cada vez más profundo. Y hoy, ya promediando el mes de agosto, el aumento es urgente. Necesitamos un mínimo del 30%, con el compromiso de que antes de fin de año nos volvamos a reunir, y llegar al 50% de aumento que necesitan los trabajadores, para que no haya ni un municipal por debajo de la línea de la pobreza» señaló Britez.

«Vivimos un congelamiento salarial de más de 10 meses, y necesitamos un urgente aumento para afrontar esta crisis que se agudiza día a día. Teniendo en cuenta el costo de la canasta básica, un trabajador no alcanza a cubrir las necesidades básicas de él y su familia» añadió.

En este sentido, el Secretario General se refirió al grupo de integrantes de Comisión Directiva que están conformando el «ATE paralelo», y ya alquilaron un local, aunque se abogan la representación de la entidad sindical.

«Los convocamos a las asambleas, los invitamos a presentarse a trabajar, pero no hay caso. Son marionetas de una maniobra política. Cuando quieran representar a los trabajadores, que se presenten en la sede, en Pellegrini 626. Sino están vendiendo humo» puntualizó Britez.

«Si no nos permiten entrar a nosotros, ni a los representantes que eligieron los trabajadores en asamblea, es que las paritarias están arregladas», sentenció.