Otra vez la antena de telecomunicaciones, espacio de protesta de ex contratados que exigen ser reincorporados a la municipalidad

Caleta Olivia

Tres de los manifestantes, ex contratados que permanecen en un acampe frente a la municipalidad extremaron las medidas de fuerza y se treparon a la antena de telecomunicaciones, ubicada en el predio de la comuna.

En las redes se viralizó la imagen de los manifestantes trepados a lo más alto de la antena

La decisión la tomaron alrededor de las siete de la mañana y aseguraron a los medios que decidieron realizar esta medida como «un grito desesperado de ayuda», debido a la falta de respuestas de los funcionarios municipales.

«Nos hemos cansado de tantas mentiras y promesas y todavía no hay una solución. Queremos que nos devuelvan nuestros puestos laborales y de acá no nos vamos a bajar hasta tener una respuesta, siempre nos tuvieron a las vueltas. No podemos recibir siempre un bolsón o una ayuda que nos dura un día», sentenciaron los manifestantes.

Además aseveraron que continuarán pidiendo diálogo con el intendente en busca de respuestas favorables a la drástica situación que atraviesan.