Barrios de Pie: «Cotillo la única realidad que conoce es las de los Altos del Golfo»

Caleta Olivia

«Van más de 140 días de pandemia y el Intendente Cotillo junto con su gestión sigue sin dar respuestas a los problemas de Caleta Olivia y sumando soberbia a su discurso. Vecinos que ante la inacción de las obras pasaron un invierno sin gas y tuvieron que salir a reclamar por sus derechos a los servicios, o aquellos ex municipales que hoy en día se encuentran acampando al frente de la municipalidad y por último los ex empleados de Maxia SRL que si bien el gobierno municipal mostró predisposición al dialogo, pero sin resolver el problema de fondo, donde hay más de 40 personas sin trabajo y sin ningún tipo de haber (y por su situación se encuentran sin capacidad ni siquiera de poder recibir el IFE)», expresaron a través de un documento la organización social Barrios de Pie.

En el texto dado a conocer sentenciaron que «es por estos motivos que vemos que el gobierno municipal no muestra señales de modificar su conducta ante la dura crisis para poder amortiguar el golpe que estamos atravesando. Pareciera creer que Caleta sigue siendo la misma que cuando dejo de ser Intendente por el año 2011. Pero como se lo dijimos muchas veces las estructuras sociales cambian y caleta no es la excepción, por eso es el crecimiento de los movimientos sociales en los últimos años. Y a pesar de esto el Intendente prefiere seguir rodeado de obsecuentes y aplaudidores».

Agregan que «pero con esto no dejamos de lado los problemas de transparencia que son de vieja data en los gobiernos kirchneritas, en el que no se sabe dónde se fueron los recursos económicos que ingresaron al municipio como son los 70 millones para poder atravesar la crisis sanitaria producto de la pandemia. Entendemos que hay que fijar un rumbo hacia donde se debe dirigir la ciudad y el gobierno municipal pareciera no tenerlo o más bien dirigirlo hacia un rumbo económico donde la riqueza de nuestra zona se reparte entre unos pocos y los actores políticos-sociales de siempre. Por eso le pedimos que al intendente que convoque a las organizaciones sociales que se encuentran en los barrios para poder generar de esta manera un rumbo distinto que permita una ciudad inclusiva con mayor equidad social», manifestaron desde Barrios de Pie-Libres del Sur.