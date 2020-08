Roquel: «Es necesario que se brinden respuestas a los productores agropecuarios»

Facebook Twitter

Río Gallegos

Así lo indicó el Diputado Daniel Roquel luego de la reunión que mantuvo junto a sus pares de la bancada opositora con referentes del sector rural.

Es sabido que el invierno 2020 ha traído a la Patagonia, y a Santa Cruz en particular, condiciones climáticas que no se veían desde hacía muchos años por estas latitudes. Este escenario generó la pérdida de muchísimos animales por la nieve y las heladas, lo que ha golpeado fuertemente al sector ganadero.

«Hoy junto a mis pares Nadia Ricci, Evaristo Ruiz, Javier Pérez Gallart y la Diputada Nacional Roxana Reyes mantuvimos una reunión por videoconferencia con distintos productores rurales ante el proyecto que presentamos para declarar la Emergencia Agropecuaria» señaló Daniel Roquel.

«En la misma hablamos sobre la posibilidad de generar créditos desde el Banco Santa Cruz a pagar con la esquila y créditos del Banco Nación ante la delicada situación que atraviesan por las inclemencias climáticas en la que han perdido muchísimos animales» agregó el presidente de la bancada opositora en la Cámara de Diputados provincial.

«Es necesario dar respuesta de inmediato porque el tiempo de la política no es el tiempo de los productores. La ayuda no puede esperar» concluyó el legislador.