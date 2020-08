Movimiento Evita prepara el festejo del día del niño

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Debido a los protocolos para evitar la propagación del Covid-19 en la ciudad, este año, el día del niño será un día atípico.

Sin festejos multitudinarios donde los pequeños y pequeñas puedan juntarse a disfrutar jugando y corriendo. Pero esto no frena que pueda dárseles un agasajo. El Movimiento Evita Santa Cruz llevará adelante un festejo particular repartiendo golosinas y juguetes, un trabajo articulado con la UTEP, CTEP y Somos Barrio de Pie.

La celebración será en el Barrio 62 viviendas de nuestra ciudad, en donde representantes e integrantes que siempre dan una mano en la organización social, saldrán casa por casa repartiendo golosinas y juguetes para darle una alegría a los niños. Se comenzará a recorrer el lugar a partir de las 15 horas.

«Los niños muchas entienden lo que pasa pero les cuesta aceptarlo, les cuesta quedarse en casa, sin ver a sus amigos, a sus primos, para corretear y jugar, pero eso no tiene porqué impedirles sonreír con un regalito y unas golosinas, por eso decidimos llevar adelante el festejo, haciéndolo de esta forma», dijo Elías Vargas, Secretario de Organización del Movimiento Evita Santa Cruz, encargado de desarrollar esta actividad junto a la Secretaría de Cultura del organismo.

Por otra parte, para poder cumplir con todos los niños que viven en las casas de la barriada, se pide solidaridad de la gente en la donación de juguetes usados, en buen estado, para no le falte la alegría a ningún pequeño. Serán recibidos en la sede la organización, Lavalle 153, hasta el próximo Sábado, de 9 a 13 horas.