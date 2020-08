Por Omar Latini: carta abierta al Intendente Fernando Cotillo

Facebook Twitter

Caleta Olivia

«Nos dirigimos a Ud. para hacerle conocer en forma directa, así como a toda la población, la posición del Partido Obrero acerca de la GRAVE CRISIS SANITARIA ACTUAL», encabeza la carta que Omar Latini, referente del Partido Obrero de Caleta Olivia le dirigió al intendente Fernando Cotillo.

La misiva señala que «hemos recibido una invitación de parte de altos funcionarios de gobierno, para sumarnos a la campaña de prevención del COE local, junto a otros actores sociales, teniendo en cuenta «nuestro ascendiente» (apreciación que valoramos) sobre un sector de la población».

«Desde un primer momento defendimos la cuarentena y las recomendaciones de prevención de salud correspondientes; y en ese sentido tomamos importantes precauciones con nuestros propios compañeros; recomendando no compartir mate, usar barbijo, mantener distanciamiento social, aún en las movilizaciones que llevamos adelante por genuinos reclamos; sabiendo que los trabajadores, los desocupados y los sectores vulnerables son los más expuestos a contraer todo tipo de enfermedades, incluido el COVID 19. Por este motivo formamos un equipo de «promoción de salud» y adquirimos un termómetro infrarrojo».

Agrega Latini que «sin embargo, no dejamos de hacer las observaciones sobre la falta de hisopados y EPP al personal de salud; nuestra crítica sobre el grave error de mantener abierto el CASINO; la injusticia del fallo a favor de las petroleras de la Jueza Yañez, o la desidia que mostró el abandono de la línea de 66Kw que alimenta de energía a nuestra ciudad».

«No podemos dejar de señalar, que desde el comienzo de año; y aún antes de esta Pandemia, vuestra gestión no ha recibido a las organizaciones sociales como el Polo Obrero; cuando todo el país reconoce que CON HAMBRE y FRIO NO HAY CUARENTENA».

Sostiene además que «no compartimos la idea de que en la propagación del virus la «culpa» es de la «gente»; cuando muchos son obligados a salir a la calle a «changuear» por falta de sustento. Este enfoque elude que la responsabilidad primordial es de las autoridades y son inocultables los errores de las mismas en la propagación del virus en varias localidades».

«Desde el Partido Obrero reclamamos al COE y a las autoridades sanitarias el cumplimiento de todas las demandas de los trabajadores de la salud; planteamos comités de emergencia sanitaria de los propios trabajadores en los hospitales y lugares de trabajo esenciales, para controlar el cumplimiento de los protocolos de protección y cuidado; exigimos la estabilidad laboral de todo el personal precarizado y la incorporación de nuevo personal para cubrir a los «aislados». Requerimos se informe nuevamente que servicios de UTI piensan habilitar si se satura la terapia actual, lo que puede llegar a ocurrir en cualquier momento en Río Gallegos y en otras localidades».

El dirigente manifiesta también que «es urgente reforzar el presupuesto de salud, invertir lo necesario YA, para que ningún santacruceño quede sin recibir la atención que se merece por COVID-19 u otras dolencias. Para ingresar más fondos hay que exigir un aporte de emergencia a las mineras, que son un negocio próspero con la onza de oro tocando los 2000 dólares, negocio protegido desde el propio gabinete provincial».

«Desde esta orientación por completo diferente de la que desarrollan tanto el municipio que Ud. preside como el gobierno en general, es que el Partido Obrero LLAMA A LA POBLACIÓN A CUIDARSE, A TOMAR COMO PROPIAS TODAS LAS NORMAS DE PREVENCION y no menos importante a prepararnos para una situación social muy compleja en el futuro próximo, donde una vez más estaremos obligados A SALIR A LAS CALLES EN CONTRA DE LA MISERIA SOCIAL DERIVADA DE LOS ACUERDOS POR LA DEUDA EXTERNA Y CON EL FMI», señala finalmente.