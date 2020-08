Reyes impulsa un fondo solidario para compensar las pérdidas del sector ganadero

Facebook Twitter

Buenos Aires

La diputada nacional Roxana Reyes elaboró una iniciativa que busca crear un «Fondo Solidario Compensador Ganadero» destinado a la atención del sector que sufre también las consecuencias de las intensas nevadas invernales.

Con este proyecto de la diputada santacruceña, se verán beneficiadas las personas físicas y jurídicas y propietarios de establecimientos agropecuarios residentes en la región Patagónica cuya producción se haya visto afectada por las condiciones climáticas.

«A la crisis económica que trajo la pandemia para los sectores productivos de nuestro país, al sector ganadero se le sumaron la sequía del primer trimestre del año y las heladas del segundo trimestre. Por un lado, disminuyó el crecimiento de sus cosechas y por el otro, los animales se están muriendo por inanición o hipotermia al no poder alimentarse» explicó Reyes.

El Fondo Solidario Compensador que propone la legisladora se integrará con aportes del Tesoro de la Nación que serán asignados por el Gobierno Nacional y contaría con un presupuesto no menor a 50 millones de pesos.

«Para soportar el frío los animales necesitan una adecuada nutrición que no están percibiendo. Para alimentarlos, los ganaderos necesitan con urgencia fardos de alfalfa. Actualmente en la Patagonia no hay oferta disponible, lo que hace necesario adquirir este insumo en Córdoba, Santa Fe u otras provincias. Esto significa un costo hasta un 140% mayor que el sólo valor del alimento» detalló la diputada.

Iniciativa

La iniciativa de Reyes establece que el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca será la autoridad de aplicación, fijando las pautas y los criterios de distribución, dictando las disposiciones reglamentarias y complementarias necesarias para el funcionamiento, implementación y ejecución del Fondo Solidario.

«El ministerio de Agricultura deberá asegurar criterios equitativos y objetivos para cada jurisdicción, valorando universos del productor, empleados registrados, facturaciones mensuales previas, la existencia de subsidios, programas específicos de asistencia o exenciones dispuestas por autoridades nacionales, provinciales, municipales o comunales en el marco de la emergencia sanitaria y el ASPO» sostuvo Reyes.

«Nos encontramos ante una situación urgente que el Estado debe atender. Necesitamos que los productores puedan disponer de fondos para hacer frente a este panorama. Sólo en Santa Cruz, por ejemplo, se encuentra afectado el 70% del sector ovino. Debemos facilitar las herramientas que amortigüen el impacto económico negativo que se avecina» finalizó Reyes.

Esta iniciativa se enmarca en la agenda legislativa de la diputada radical destinados a paliar la crisis sanitaria y económica que la pandemia vino a profundizar y, a la vez, a poner al desnudo.