Marcha en pedido de justicia por la muerte de gemelos en el baño de el hospital de Las Heras

Las Heras

Vecinos de la ciudad de Las Heras, se manifestaron este jueves en pedido de justicia por la muerte de gemelos alumbrados en un baño del Hospital Distrital local, según la denuncia pública del padre de los pequeños.

La manifestación marchó por las calles de la ciudad y llegó hasta las puertas del juzgado que investiga la causa, mientras fuentes oficiales informaron a Télam que el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia instruye un sumario administrativo para determinar responsabilidades en el hospital local.

«Se hicieron mal las cosas y queremos que se hagan responsables los que actuaron mal, esto no es contra el director ni contra el hospital, sino para que se determine quiénes tuvieron la responsabilidad en esto», pidió Romina, madre de Miguel Ruiz y suegra de Carolina -los padres de los bebés fallecidos- que marcharon acompañados por los vecinos.

La joven cursaba un embarazo gemelar primerizo de 26 semanas, cuando el lunes empezó con dolores y acusó una pérdida, según el relato del padre en su perfil de la red social Facebook.

«Cinco veces fueron, tenía contracciones, la medicaron y la mandaron a la casa, la atendieron los dos médicos que estaban de guardia, nunca llamaron a la ginecóloga, no le dieron importancia ni la atendieron como tenía que ser», dijo la abuela paterna de los gemelos a Radio Glaciar.

«Queremos que se haga justicia y que se hagan cargo los que son culpables de esta situación, quiero agradecer además este acompañamiento en nombre mío y de los chicos que están destrozados por el momento horrible que vivieron y por la muerte de mis nietos», agregó la mujer.

Ruiz relató que el hecho ocurrió entre el mediodía del lunes y las 7 de la mañana del martes. «(Carolina) se levantó con dolor, entró al baño y dijo que tenía pérdida, así que fuimos al hospital, pero nunca nos dieron bola y el primer bebé nació en el baño, no sabía ni qué hacer», contó.

El joven reclamó «que se haga justicia y que no vuelva a pasarle nunca más a nadie».

Ruiz agregó que «después que todo pasó nos enteramos que podrían haber sobrevivido si hubieran sido derivados a Caleta Olivia»

Romina añadió que «todo fue muy rápido, pero si los hubiesen derivado cuando ella tuvo los primeros dolores los bebés podrían haber vivido o quizá no, pero no en medio de este destrato y abandono que da impotencia, al ser un embarazo gemelar de riesgo».

«Está radicada la denuncia y ahora queda despedir a los bebés (Santino y Mateo) y que ellos (los padres) puedan salir adelante después de esta situación tremenda que vivieron».

«Fue horrible, desde el primer momento que ella ingresó al hospital, no se hicieron los pasos correspondientes», aseguró la mujer.

«Pedimos justicia por los bebés que fallecieron por negligencia de los médicos, por no atender a Carito a su debido tiempo y la dejaron parir en un baño», dijo a Radio Glaciar una compañera de fútbol de la joven madre.

«Soy mamá, soy abuela, soy tía, me pongo en el lugar de la mamá y de su papá, y hoy tengo hijos que pueden ser padres y pueden pasar por lo mismo, entonces si nos unimos entre todos vamos a poder cambiar la situación de la salud pública en Las Heras», pidió otra mujer en el marco de la manifestación.