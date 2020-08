Buscan que intendente Maimo se excuse de ser presidente de la Fundación Hidrógeno, donde se encuentra procesado

Facebook Twitter

Pico Truncado

En una entrevista realizada en la Radio Nativa esta semana el Concejal Carlos «Lito» Mancilla aclaró un titular que apareciera en un diario capitalino, donde indicaba que los Concejales del Socialismo de Pico Truncado se oponían a la reapertura de la Planta de Hidrogeno de la localidad.

Osvaldo Maimo, intendente de Pico Truncado

Este tema surgió de un proyecto que puso sobre tablas el Diputado por Municipio, Miguel Farías donde propone dirigir lo recaudado por el municipio de la ciudad, de las regalías que obtiene la Cementera Pico Truncado por la explotación del yacimiento de caliza que tiene Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) para que se reactive la Planta de Hidrogeno.

Al respecto el Concejal Mansilla sostuvo que «nosotros nos enteremos de esto por los medios, donde el Diputado Miguel Farias acusa a la gestión anterior, de la cual forme parte, de que durante los cuatro años este proyecto no siguió y esto trajo como consecuencia el deterioro de la Planta y pérdida del valor de la misma», dijo.

Recordó que «decimos que el Socialismo nunca estará en contra de la generación de energías limpias y renovables. Todo lo que tenga que ver con la Planta de Hidrogeno y la reactivación para generar hidrogeno y oxigeno para traer dividendos para nuestra localidad lo vamos a apoyar. Lo que sí sabemos es que desde el 2.015 al 2.019 hay una situación de investigación con respecto de lo que es la Fundación Hidrogeno Santa Cruz, quien es la que el municipio (en este caso son los propietario de la Planta de Hidrogeno) contrato para la administración de esta. En el año 2.005 se hizo un convenio entre el municipio y la Fundación, que tiene una duración de quince años».

Convenio

Aclaró además que «ese convenio justamente vence este año… y más precisamente este mes. Vemos que hay algunas cláusulas que no están del todo clara de cómo han sido los traspasos de fondos del municipio a esta fundación. Hoy por hoy también desconocemos desde el Concejo quienes son las autoridades de esta Fundación. No tenemos datos actualizados de lo que es la Fundación Hidrógeno».

El concejal Mancilla consideró que «no se puede volver a repetir la misma historia, donde los fondos millonarios que recibía la Fundación no se sabían a donde iban»

«Lo que en su momento, el Intendente Maimo firma en representación de la Planta de Hidrogeno que es del municipio, y del otro lado se presenta el Ex Intendente Osvaldo Pérez, en nombre de la Fundación del Hidrogeno de Santa Cruz y el señor Bolcich. A partir de eso no tenemos datos actualizados, de las autoridades actuales o integrantes de la fundación», manifestó en la entrevista.

Sobre la situación de la Fundación, con relación a presentación de balances e informes señaló que «en el Concejo no tenemos nada, pero nosotros si sabemos que desde 2.015 al 2.019 no han ingresado balances, al municipio de la Fundación el acuerdo este establecía que los dos primeros años era el municipio quien se encargaba del pago de sueldos y cuestiones administrativas, respecto del funcionamiento de la planta».

«A partir del tercer año 2.008, ya era la Fundación quien se tenia que hacer cargo de los gastos del funcionamiento de la Planta por otros medios, que podrían ser aportes nacionales o provinciales (no sé de dónde vendría). En virtud de que había gente trabajando en la Planta que era contratado por la Fundación, el municipio desde el 2.008 siguió adelantando esos fondos, pero esos fondos ya eran reintegrables. Desde el 2.008 hasta el 2.016, es en esta última fecha donde desde el Municipio y el Concejo Deliberante, son los que comienzan a reclamar la restitución de estos fondos».

Sostuvo además que «allí se frena toda la actividad en la Planta. Con esto explicamos porque es que se llego a la paralización de la planta durante estos años. Como decía, desde el 2.008 al 2.016 a valores históricos se transfieran mas de siete millones de pesos, inclusive la contadora del municipio, que actualmente es la misma, en el año 2.010 y 2.011 hizo los reclamos. Y en ese momento no estaba la gestión del Intendente Fernández o del Socialismo. Esta situación nunca se regularizo y por eso está en una causa judicial, en el Juzgado Federal, un reclamo del municipio a la Fundación Hidrógeno».

20 millones

En esta situación es totalmente irregular, en caso de que estos 20 millones de pesos ingresen a la Fundación. ¿A quien se lo van a dar si la Fundación No tiene Autoridades?, consultaron al concejal quien adelantó que «aprovecho el medio para adelantar que estoy elaborando un proyecto , donde pido que por lo menos se suspenda ese convenio de administración, que si bien vence ahora en agosto, debió haberse notificado a la Fundación Hidrogeno hace seis mes a atrás».

«También digo que se puede rescindir ese convenio por que hay un fundamento en esta cuestión judicial que se esta tratando, y por otro lado no sé por qué en la causa Judicial figuran identificadas dos personas a las que se le hacen el reclamo, mas allá que lo hacen en representación de la Fundación Hidrogeno, una de las personas es el actual Intendente, creemos que si la querella la hace el municipio, el actual Intendente debería excusarse en virtud de que el no podría ser querellante y denunciado a la vez».

«Lo que vamos a pedir a través de este proyecto es que él se excuse, antes de ser recusado. Intervenir en este caso como querellante quien está en la línea sucesoria, que es el actual Presidente del Concejo Deliberante. Esto es para que nosotros podamos tener acceso al expediente que existe en el Juzgado Federal, así podemos tener toda la documentación que hoy no existe en el Concejo, donde podremos saber a ciencia cierta lo que es la Planta de Hidrogeno y quiénes son los responsables de que la población no tenga la verdad de los hechos», sostuvo finalmente Mancilla.

Denuncia

En el 2016 el abogado Lucas Chacón acompañado de los concejales Ruiz y Nahuín se apersonaron en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, donde presentaron una denuncia ante el Fiscal, dirigida en ese momento al ex Intendente Osvaldo Maimo.

Concretamente la denuncia va direccionada en relación a la Fundación de Hidrogeno. «Nosotros presumimos que hay hechos que se deben investigar de la actuación el ex Intendente Municipal, al Tesorero de la Fundación, entre otros, que se los denuncia por malversación del caudal público, incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos y una serie de delitos expuestos en la denuncia», señaló el letrado en una entrevista realizada tras la denuncia penal.

Consideró que «radicar la denuncia es lo que corresponde, porque se ven involucradas cifras millonarias que venían de la Nación al Municipio y eran luego transferidas a la Fundación que en ese momento estaba a cargo de Maimo, quien también era Intendente. Se hacían transferencia de dinero a nivel nacional, entraba a la Municipalidad, de ahí se direccionan a la Fundación de Hidrógeno, cifras millonarias que se manejaban de forma indiscriminada y también había una incompatibilidad en que el Intendente sea el Presidente de la Fundación. Se evitaban pagos de impuestos, y el control sobre la Ley de Contabilidad que obliga ante sumas millonarias hacer las licitaciones públicas, las eludían para hacerlas directas», consideró años atrás.