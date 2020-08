Reunión caliente entre petroleros y Sinopec para frenar los despidos

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Fue esta tarde, a través de videoconferencia. Desde el sindicato liderado por Claudio Vidal, se continúa exigiendo la vuelta atrás de los 400 despidos, pero la operadora china insiste con sus políticas de desinversión.

Petroleros solicita la intervención del gobierno nacional.

Esta tarde, se realizó una nueva reunión virtual entre representantes de los sindicatos petroleros, autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación y SINOPEC, buscando llegar a un acuerdo respecto del anuncio de reducción de la actividad realizado por la operadora china. Desde el sindicato petrolero de base, calificaron como «durísimo» el encuentro, y anunciaron que solicitarán intervención del gobierno nacional.

«SINOPEC mantiene una postura lamentable, y los principales perjudicados son los trabajadores» señaló Claudio Vidal, Secretario General del Sindicato Petrolero convencional de Santa Cruz.

«Se lavan las manos, y hace 3 semanas manifestaron que están esperando la convocatoria de mesas de negociación por parte del gobierno provincial para encontrar una solución. Todavía no nos han llamado. Es una vergüenza, hacen lo que quieren» puntualizó el dirigente.

«Las políticas de desinversión están llegando a un punto límite, y esto se está viendo reflejado no sólo en la incertidumbre de estas 400 familias que quieren dejar en la calle, o en los políticas ambientales que quieren evitar para seguir enriqueciéndose» resaltó el Secretario General.

«Lamentablemente también afectan la seguridad de los trabajadores, algo que se pudo constatar en la situación vivida por el petrolero que hoy se encuentra en terapia intensiva por un incidente laboral. Esto no es un accidente. SINOPEC no puede hacer lo que quiere a costa de los santacruceños» recalcó Vidal, añadiendo que solicitará la participación del gobierno nacional a través del Ministerio de Energía, para lograr destrabar la situación.