Continúa la reactivación de los equipos petroleros acordados con YPF

Caleta Olivia

A pocos días del acuerdo entre los gremios petroleros convencionales y jerárquicos de Santa Cruz con la operadora estatal, ya se encuentran operativos más de la mitad de los equipos convenidos para sostener la actividad en la provincia.

«Nuestra prioridad es lograr que la industria vuelva a funcionar al 100%» manifestó Claudio Vidal.

Finalizando la última semana, el Secretario General del Sindicato Petrolero, Claudio Vidal, junto a su par de Jerárquicos, José Llugdar, mantuvieron una reunión con Ignacio Armento (VP de RRHH de San Antonio Internacional); Nicolás Grovas (Gerente de Relaciones Laborales); Hugo Pardo (Gerente de Recursos Humanos); Eduardo Acevedo (Gerente de Distrito) y Ángel Oshiro (Gerente de Relaciones Laborales Sur), donde se rubricaron los términos del levantamiento de los equipos 112, 129, 212, 219, 230, 242 y 273; 7 de los 22 equipos acordados hace algunos días con YPF.

Y en las últimas horas, se sumaron los equipos Flush By 1068 y 1074 de Clear, por lo que se continúa avanzando en la puesta en marcha de los equipos convenidos con la operadora estatal.

«La crisis no la deben pagar los trabajadores» manifestó en reiteradas oportunidades el Secretario General de Petroleros Privados, Claudio Vidal.

«Y mientras seguimos insistiendo con SINOPEC, que en vez de cumplir acuerdos para reactivar la actividad la baja, nos pone muy contentos haber llegado a este entendimiento con YPF, para que no sea el escalón más vulnerable el que deba soportar el peso de la crisis», añadió en las últimas horas.

En los próximos días, se continuará informando la reactivación de equipos ubicados en la zona de acción de la operadora estatal.