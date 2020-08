La salud de la provincia a la deriva: urgente atención a las demandas del personal de la salud

Facebook Twitter

Río Gallegos

«Ya no pueden ocultar el sol con las manos, el COVID-19 circula en Río Gallegos y lo estamos exportando a varias localidades. El nuevo aislamiento decretado llega muy tarde. Algunas personas ya han pagado con sus vidas por esta demora y otras pueden correr su misma suerte en los próximos días», señalaron desde el Comité Río Gallegos del Partido Obrero.

En un comunicado dado a conocer expresan que «desde hace un mes se supo de los primeros contagios importados, pero no se tomaron medidas drásticas, el discurso de la gobernadora era que Santa Cruz no retrocede».

¡En las primeras restricciones previas al día del amigo hasta se había dejado abierto el casino. Claro el Ministro y otros voceros nos explicaban que no hay que confundir, que no hay circulación comunitaria sino sólo por «conglomerados» o «clusters», palabras muy elegantes que no sirven para explicar el crecimiento explosivo de los casos y luego la persistencia en el tiempo de los contagios y por fin la expansión del virus desde Río Gallegos a otros pueblos».

Consideran además que «a esta altura de la situación el «conglomerado» del Dr. Nadalich es todo Río Gallegos. Por su parte el famoso «observatorio» de Pablo Grasso solo sirvió para mostrar en un mapa que efectivamente, el virus se ha instalado en todos los rincones de la ciudad».

«Lo más grave de todo es que la terapia del HRRG está al borde del colapso y el sistema de salud saturado. Esto más allá de cualquier consideración muestra que no se tomaron las previsiones ante un posible brote, o las que se tomaron se quedaron a mitad de camino. Se perdió un tiempo precioso durante más de 90 días».

Agregan que «como estos errores en el manejo de la pandemia cometidos uno tras otro no llevaron al gobierno a ninguna autocrítica, como se han negado a recibir a la CTA y otros gremios que reclaman acciones tan elementales como el hisopado a todo el personal de salud, las autoridades solo pueden comunicarse con mensajes grabados, no pueden afrontar las preguntas de un grupo de periodistas».

«La última reunión de la Gobernadora con Ministros e Intendentes realizada muestra un gobierno de espaldas a su pueblo: En el comunicado se hacen cargo de la «responsabilidad» de «convencer a la gente que se cuide», vale decir que está todo bien en la gestión, incluso se permitió establecer una felicitacion general a todos los funcionarios por el combate a la pandemia. Lo que queda del mensaje sigue siendo que la «culpa» es de la «gente».

«Las graves denuncias del personal del HRRG(Hospital Regional) por falta de trabajadores en cada especialidad, por falta de claridad en los protocolos, por falta de elementos de protección personal, así como por la falta de testeos, son la muestra más cabal de la situación», sentenciaron.

Indicaron además que «desde el Partido Obrero reclamamos a las autoridades sanitarias el cumplimiento de todas estas demandas de los trabajadores de la salud; Reclamamos comités de emergencia sanitaria de los propios trabajadores en los hospitales y lugares de trabajo esenciales, para controlar el cumplimiento y mejorar los protocolos de protección y cuidado; Reclamamos la estabilidad laboral de todo el personal precarizado y la incorporación de nuevo personal para cubrir a los «aislados»; Reclamamos que informen que nuevos servicios de UTI piensan habilitar si se satura la terapia actual, lo que puede estar ocurriendo en cualquier momento».

«Es urgente reforzar el presupuesto de salud, invertir lo necesario YA, para que ningún santacruceño quede sin recibir la atención que se merece».

Para ingresar más fondos hay que exigir un aporte de emergencia a las mineras, que son un negocio próspero con la onza de oro tocando los 2000 dólares y un negocio protegido desde el propio gabinete provincial (Instaurado como actividad esencial incluso ahora en medio del desastre sanitario y la vuelta a FASE 1)»

«En el país avanzamos en la misma dirección con el Proyecto del Frente de Izquierda en el Congreso, para crear un verdadero impuesto a las grandes fortunas que recaude 15000 millones de dólares para salud, vivienda y servicios esenciales», manifestaron finalmente.