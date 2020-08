Mariano Nieto: «mientras algunos discuten sus fracasos, los caletenses sufren la falta de empleo y el miedo a perderlo»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El referente de «Tu Espacio» sostuvo que este déficit, se debe a la falta de capacidad de los sucesivos gobiernos locales, para poner en marcha un «modelo productivo» a partir de nuestros recursos, y de la posición estratégica que tiene la ciudad para la región patagónica.

Asimismo, Nieto cuestiono la falta de controles para hacer cumplir la Ley provincial 70/30 dentro del sector privado, y argumentó que muchas veces, esto ocurre por las dádivas y la corrupción estructural, que impide que miles de jóvenes accedan a un puesto genuino de trabajo.

«Desde hace décadas la ciudad sigue sin poder escapar a la lógica del empleo en el Estado como medio de salvación y en reiteradas ocasiones, vemos cómo cientos de jóvenes se manifiestan afuera de la Municipalidad reclamando ser atendidos por el Intendente de turno, en búsqueda de un trabajo en el Municipio como les prometieron durante las campañas electorales», dijo.

En estos días, la ciudad fue testigo de «los cruces y las chicanas» de referentes políticos locales que se vieron reflejados en los medios y redes, quienes se echaban culpa por haber ingresado a cientos de personas a la municipalidad. Lo cierto de todo esto, es que tanto «el presente como el pasado reciente, son responsables directos de una comuna desfinanciada e inviable, y de una ciudad sin horizonte de crecimiento socio-productivo sin oportunidades laborales» sobre todo para los más jóvenes, que como solución, lo único que reciben son planes sociales como vía de escape», sostuvo Nieto.

Fracasos

Al respecto, Mariano Nieto explicó que, en lugar de escuchar los fracasos de cada gobierno de turno, «sería más provechoso hablarle a la sociedad con una agenda clara y con medidas concretas», tendientes a resolver el problema de la falta de empleo y terminar con la incertidumbre para quienes hoy sienten que están por perderlo. El referente vecinal dijo que los caletenses no conocemos cuál es la dirección y plan de gestión del gobierno local, que hasta el momento no da señales de poder activar un programa de empleo para los más vulnerables a partir de nuestros recursos naturales. Las chicanas y los cruces mediáticos-agregó- dejaron en evidencia, que no hubo en el gobierno saliente, ni existe en el oficialismo, un modelo de ciudad con un rumbo productivo, que no sólo nos ofrezca progreso, sino que nos de la garantía, para terminar con el «clientelismo político» y dar lugar a fuentes verdaderas de trabajo, partiendo de las ventajas estratégicas que ofrece este lugar, para el sector productivo», consideró.

Agregó que «desde hace mucho tiempo, nuestra ciudad, padece la falta de oportunidades laborales para sus jóvenes, producto de una clase política sin preparación, ni ideas y ocupando cargos en los que no generan beneficios sociales y que en lugar de dar soluciones, traen aparejados decenas de nuevos problemas para cada gobierno entrante».

Por último, Nieto sostuvo que «para empezar a solucionar el flagelo de la falta de empleo en la ciudad, es imperioso que se constituya el Consejo Social y Económico local y se dé lugar al urgente cumplimiento de la Ley 70/30 para que nuestros jóvenes puedan tener más oportunidades. Por eso, exhortamos al gobierno provincial y municipal que obliguen a las empresas y operadoras, a dar lugar a nuestros residentes», finalizó.