APROSA pide testeos para el personal de la salud

Río Gallegos

El gremio solicitó al Ministerio de Salud y Ambiente, que realicen hisopados a todo el personal que se desempeña en hospitales y centros de salud de la provincia.

Ante la escalada de casos positivos de Covid-19 en la capital santacruceña, y los nuevos casos que se difundieron en la zona sur de la provincia, Aprosa advierte una necesidad urgente de que se realicen los testeos correspondientes a todos los trabajadores de la salud, como medida preventiva y precautoria, para no seguir de forma errática y caer en un servicio de salud colapsado, que hoy cuenta con el 92% de ocupación de camas en terapia intensiva del HRRG.

Esta iniciativa la venimos planteando hace tiempo, aclaró Andrea Pérez, secretaria general de dicho gremio, y hoy seguimos poniendo en alerta al gobierno provincial, ya que no se ve una merma en los contagios, y el Hospital Regional de la ciudad de Río Gallegos, ya tenemos 15 contagios y 150 aislados que pertenecen al sector de la salud. Esto lleva a que los servicios se vean acotados, ante la falta de personal en sectores totalmente aislados.

Sabemos que se están buscando profesionales de otros hospitales, pero esto no serviría de nada si no se contempla el equipamiento de bioseguridad y los testeos de los profesionales que están en la primera fila de trinchera, y no podemos permitirnos ni permitir que se siga trabajando en estas condiciones, hay que cuidar al que está al servicio del cuidado del otro, manifestó Pérez.

Finalmente, agradeció a cada uno de los profesionales que «le ponen el cuerpo» a esta pandemia, y reiteró que suspendimos nuestras medidas de fuerza, porque somos conscientes de la situación que nos toca atravesar, pero no dejaremos de reclamar por aquellos que ponen en riesgo su vida, como la de sus familias, y le recuerda a la población que las normas de distanciamiento social, tapaboca y lavado de manos siguen vigentes.