Cotillo de 2004 a 2020: 16 años de violencia estatal hacia las mujeres trabajadoras

Caleta Olivia

Este martes 28 de julio nuevamente trabajadoras y trabajadores despedidos se aprestaron en la municipalidad de Caleta Olivia reclamando que se les reconozca los contratos de trabajo otorgados por la gestión anterior.

«Ante el reclamo, que fue transmitido por redes sociales y medios locales, existe una política por parte del gobierno kirchnerista no solo de violencia económica sobre las familias desocupadas sino que además utilizan permanentemente la violencia física hacia quienes se acercan a reclamar al municipio», consideraron Guadalupe Fernández y Vanesa Costancio, del Plenario de Trabajadoras del Partido Obreo.

«La demagogia de charlas sobre violencia hacia la mujer no puede ocultar que estamos ante un Intendente que ahora y en gestiones anteriores ha recurrido a patovicas y funcionarios violentos para responder a las necesidades de la población, lo hizo en 2004 ante el pedido desesperado de trabajadores del Plan PRENO que no cobraban ni $200 y lo hace ahora como respuesta a quienes fueron despedidos».

Señalaron además que «las trabajadoras que se encuentran hoy en el municipio denuncian que no solo no les basta con el amedrentamiento, la violencia física y verbal, sino que además no tienen siquiera la posibilidad de ir a un baño a hacer sus necesidades, es el «castigo» por reclamar».

Oficio

¿Qué opina de esta «violencia» la Dra. Pamela Pérez? ¿Actuará de oficio como en el caso del Concejal Bazán?

«Desde el Plenario de Trabajadoras denunciamos al intendente Fernando Cotillo por sostener como patovica a uno de los acusados por el asesinato del obrero de la construcción, Reinaldo Vargas, quien nuevamente ha agredido impunemente a quienes se manifestaban en las puertas del municipio; y por mantener en su Gabinete a Juan Carlos Gómez, que ningunea la denuncia de las mujeres atacadas y además también ha sido filmado agrediendo a los Planes Sociales cuando fueron a exigir que después de 10 años los pasen a la planta municipal», aseveraron.

Agregaron que «repudiamos la política de este gobierno que profundiza la miseria de los trabajadores ocupados y desocupados que en plena cuarentena siguen sin ser reintegrados en sus puestos de trabajo o permanecen sin cobrar».

«Nos solidarizamos con las y los trabajadores que fueron despedidos y hacemos responsable al municipio de Caleta Olivia ante cualquier nueva situación violenta o agresiones de las que puedan ser víctimas», indica finalmente el texto dado a conocer.