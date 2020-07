Gabriel Murúa: «Necesitamos por escrito saber cuándo se termina la línea de 132kw.»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El concejal Gabriel Murúa participó de una reunión con el Gerente local de Servicios Públicos Dr. Juan José Naves; destacó que mas allá de las explicaciones vertidas por el funcionario es necesario que por escrito se informe los trabajos realizados y conclusión de la obra de la línea de 132 kw.

El encuentro se realizó en instalaciones del Honorable Concejo Deliberante donde no solamente se abordaron temas como el tendido de la red de energía, sino también los continuos desbordes cloacales y el estado de avance de la obra de la planta de osmosis inversa.

Concluida la reunión, el concejal Gabriel Murúa manifestó que fue productiva, pero que le reiteró al Gerente que es necesario que todo lo dicho se brinde a través de un escrito, si la intención del oficialismo era no llevar adelante una sesión extraordinaria.

Decisiones

También destacó la importancia que tiene que funcionarios provinciales, en este caso el Gerente de Servicios Públicos, haya tomado la decisión de hacerse presente para brindar un detalle de los motivos de los cortes de energía, los trabajos realizados el último domingo, como seguirán los mismos, y principalmente tiempo estimado para que la obra de la línea de 132 kw. este concluida.

«Pero por lo menos yo no quiero que esto quede en cuatro paredes, por eso le reiteré que es necesario que se brinde un informe detallado, porque sabemos desde hace muchos años que las palabras se las lleva el viento».

Al respecto, señaló: «fue interesante poder escuchar al Dr. Naves explicándonos a los concejales lo que hicieron y demás, me quedó en claro la falta de inversión, la necesidad que el gobierno Provincial sea previsor y no que actúe cuando los vecinos como en este caso pasamos casi tres días sin luz», y remarcó la necesidad que todo lo dicho sea presentado de manera escrita.

«Ese era el objetivo central del pedido de la sesión extraordinaria, que no solamente nosotros tomemos conocimiento de lo que pasó estos y de lo que se va a hacer, sino que sea toda la comunidad pero que principalmente quede todo plasmado en un escrito».

El concejal también adelantó que en la próxima sesión ordinaria presentará un pedido de informe a Presidente de Servicios Públicos Nicolás Michudis y al CAF (Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Electrónico Federal), para saber a ciencia cierta el plan de trabajo y la fecha de finalización de la obra de la línea de 132 kw. que es la obra que solucionará de fondo el problema y también servirá para alimentar nuestra planta de Osmosis y proyectar a futuro energéticamente a nuestra ciudad.