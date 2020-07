La mujer que venció al coronavirus en Caleta Olivia dejó un mensaje en la red social: «Yo venci y le gané al virus COVID-19

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La mujer oriunda de Caleta Olivia que dio positivo de coronavirus dejó un mensaje en su red social, tras permanecer aislada 14 días y negativizar en dos testeos.

«Fui responsable al ingresar a Caleta Olivia y aislarme, «Por venir de zona de riesgo,» No estuve en contacto con nadie !! Pasaron casi 20 días y no hubo casos sospechosos por contacto conmigo», aseguró.

Agregó que «Cuide a mis hijos, a mí familia y a la comunidad en general!. Mucha gente crítico y hablo sin saber, soy anti sintomática por lo que sólo tuve molestias en un ojo y ningún otro tipo de síntoma».

«No tendría que explicar el motivo de mí viaje pero Si fue por SALUD. Llevo 3 meses realizando un tratamiento en Comodoro Rivadavia por injerto AO que me realizaron en Instituto Zaldivar , y casi 10 años en Buenos Aires y Mendoza».

«Demás está aclarar que seguir con mí tratamiento implica salir de la ciudad, dejar a mis hijos, los cuales ahora no veo hace casi 1 mes, fui tía por primera vez y aún no pude conocer a mí sobrinita, no veo a mis padres y hermanas/os».

«Mí Familia quienes llevan media vida acompañándome en este largo tratamiento. Mí hijo mayor de 11 añitos que creció sabiendo que yo me iba «al médico» pero siempre regresaba. Y cada ida era una cirugía más y van 28 intervenciones quirúrgicas, luego del transplante. Mí hijo más pequeño de 3 años quien viajó desde bebé conmigo en varias oportunidades y hoy está al cuidado de su papá, tías, abuelos. Solo piensa que «su mamá» está en la capital y me dice por teléfono q debo ponerme hielo para que no me duelan los ojos».

Sostuvo además que «sinceramente he recibido muchos ataques, insultos de la gente, pero para la tranquilidad de todos mi responsabilidad de ingresar y pedir, insistir al c.o.e por un lugar para realizar la cuarentena sola, sin tener síntomas y sin haber tenido contactó directo ni estrecho, ya que las únicas personas que estuvieron conmigo en Comodoro, dieron NEGATIVO,!».

«Existen muchas formas de infectarse! Llaves, anillos, barbijos no quirúrgicos. Y sobre todo no respetar la cuarentena!! si la gente de caleta debe viajar y volver cumplan con el aislamiento! nadie esta exceptuado del virus!!

«si yo hubiera regresado a mi domicilio hubiera contagiado a mis hijos, mi familia» mi madre mi padre mi hermano, hermana trabajan !! que hubiera pasado? ? yo sin síntomas haciendo cuarentena en casa (como me lo sugirió el COE y me opuse hasta que después de un largo rato accedieron llevarme a un hotel)».

Finalmente destaca que «por favor tomemos conciencia! seamos todos responsables ! nos cuidemos, denuncien a quienes no cumplen con el protocolo, no tengan miedo de hablar! el covid-19 esta matando abuelos , jóvenes niños y bebés. Esto no es un juego y yo hoy lo puedo contar !», sentenció finalmente.