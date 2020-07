Hernán Elorrieta: «lluvia de obras y en el segundo semestre, siguen pareciéndose al ex gobierno nacional que se fue»

Facebook Twitter

Las Heras

De esta forma el diputado por el pueblo de Las Heras opinó sobre los sorpresivos anuncios de inversiones en redes de energía y de gas que haría el municipio.

El domingo, el municipio a través de su red social, Facebook, anunció la inversión de 10 millones de pesos para la ampliación de la red de gas.

Según afirma la publicación «Se estima que la primera etapa de materiales llegue a la ciudad en tres semanas. La empresa Distrigas, encargada de la obra en los barrios Calafate, Sanidad, Martín Fierro y Mirador».

«Sólo esperamos que cumplan con los vecinos y que nuestras gestiones hayan sido escuchadas», afirmó el diputado Elorrieta.

En cuanto al servicio de energía eléctrica, se anunció, en Facebook, que «La Municipalidad de Las Heras adquirió 150 palmas de luz (125 de madera y 25 de hierro) y 150 lámparas LED para la ampliación del tendido eléctrico de la ciudad. La empresa Servicios Públicos será la encargada de la instalación» agregando que «El material llegará a la ciudad en las próximas semanas y llegará a los barrios Calafate y Las Américas, entre otros».

Barrios en emergencia

El diputado por municipio se hizo eco de la conferencia de prensa de los «10 Barrios en Emergencia», en donde los referentes de cada sector explicaron la situación con la que conviven día a día. Pidiendo una mesa de diálogo con todas las autoridades nacionales, provinciales y municipales para que cada reclamo tenga su respuesta. «Me he puesto a disposición de los vecinos desde el día uno, tienen mi compromiso para gestionar ante quien corresponde».

Los vecinos de los barrios Sanidad, El Calafate, América, El Mirador, Techo Digno, Ex Quinta 71 y 72, Néstor Kirchner, ex quinta 41, B° Malvinas y Zona de Chacras expusieron su molestia ante tantas promesas incumplidas, no sólo de esta gestión sino también de las anteriores que no lograron afianzar una ciudad con infraestructura para sus habitantes».

Por último, Elorrieta afirmó su compromiso con cada vecino y destacó «espero que las autoridades nacionales, provinciales y sobre todo el intendente nos deje participar de la mesa de diálogo que proponen los vecinos, queremos ser parte de las respuestas de esas familias que este invierno han sufrido y ojalá, con obras mediante, haya sido el último que sufran el frío por falta de gas o energía eléctrica».