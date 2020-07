Carlos Ziehlke: «lo de Grasso mostrando un mapa con los contagiados es irresponsable y discriminatorio»

Facebook Twitter

Río Gallegos

Luego que el Intendente Pablo Grasso expusiera un mapa con las direcciones de las personas contagiadas de Covid-19 en Río Gallegos, el dirigente radical Carlos Ziehlke le dijo públicamente que era un irresponsable y un discriminador.

«Sr. Intendente es muy grave lo que acaba de hacer de marcar en un mapa a quienes han contraído coronavirus. ¿Acaso no analiza lo que hace y lo que dice? ¿No se da cuenta que es una irresponsabilidad que puede ocasionar actos discriminatorios? ¿No ve que puede enfrentar a vecinos con vecinos?» manifestó Ziehlke.

Recordemos que Pablo Grasso utilizó las redes institucionales del municipio para explicar que el Observatorio Municipal de la Pandemia trata de poner en tiempo real cada uno de los casos y sus contactos estrechos.

«El Intendente pretende demostrar trabajo y profesionalidad, cuando a las claras se ve que monta un show. Desde que inició la gestión se ha equivocado permanentemente. ¿No ve que con este acto sigue culpando y responsabilizando a la gente cuando los que no controlaron como debían fueron el municipio y el gobierno provincial?» sentenció Ziehlke.

De acuerdo con la exposición de Grasso, este mapa de contagiados servirá para contener la propagación luego del brote de casos de coronavirus en la ciudad capital.

«En 8 meses no fue capaz de resolver ninguno de los problemas reales que tiene la ciudad, como es el transporte público o el deterioro de las calles, sólo por citar algunos ejemplos. Pero si echó gente en plena pandemia, montó un inútil centro de monitoreo, quiso poner un impuesto a los combustibles y ahora marca los domicilios de los enfermos consecuencia de su inoperancia» detalló Ziehlke.

Por último, el ex intendente de Gobernador Gregores le dijo a Grasso que se ocupe de hacer mayor cantidad de testeos, de conseguir más respiradores, de informar cuántos médicos tenemos y cuál será el pico de contagios. «Deje de marcar a la gente generando desconfianza y pánico entre vecinos» finalizó Ziehlke.