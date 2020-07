Rodrigo Britez: «Si no se convoca urgente a paritarias, vamos al paro»

Facebook Twitter

Pico Truncado

Así lo expresó el Secretario General de ATE Pico Truncado, tras la demora del Ministerio de Trabajo de abrir la mesa de negociación salarial y laboral para los municipales. «La inflación se ha devorado los salarios, y hoy hay municipales están rozando el límite de la indigencia».

Rodrigo Britez, Secretario General de ATE Pico Truncado, realizó duras declaraciones frente a la inacción del Ministerio de Trabajo, que a más de una semana de cerrar paritarias con la administración pública central, todavía no responde a los pedidos de una urgente apertura en las localidades, para paliar la crítica situación que atraviesa la economía de los municipales.

«Siempre las paritarias municipales es abrían automáticamente tras la provincial, pero hoy no está siendo así. Creemos que Trabajos está postergando, dilatando y haciendo especulación política perjudicando directamente a los trabajadores municipales» señaló Rodrigo Britez, quien desde ATE Pico Truncado viene exigiendo la recomposición salarial desde principios de año.

«El 20 acordado en provincia es un piso, y desde allí discutiremos hacia arriba. Tenemos que recuperar lo perdido el año pasado, con una inflación del 50% y un aumento del 40, y además afrontar esta pérdida del poder adquisitivo que se dio en estos 7 meses. Hoy un trabajador para no ser pobre necesita alrededor de 43.500 pesos, y la verdad estamos muy lejos» sentenció.

«Pero además, las puertas tienen que quedar abiertas para discutir otro aumento en Septiembre, porque la proyección de inflación para lo que queda del año supera el 37%. Hoy algunos salarios municipales están rozando los límites de la indigencia» manifestó el dirigente sindical.

«Necesitamos que la voluntad de las primeras reuniones hoy se vea plasmado en reivindicaciones para los trabajadores, lo que además reactivará la económica local en general, aumentar el consumo, y beneficiar a todos los truncadenses. Nos hemos reunido con los funcionarios, llevando la voz de los trabajadores, y esperamos resolver esta problemática a través del dialogo. Pero si no hay paritarias urgentes, nos veremos obligados a iniciar medidas de acción directa», puntualizó Britez.

«Que los trabajadores se queden tranquilos, que todo lo que se discuta será trasladado a asambleas, para que los afiliados decidan si aceptamos o no las propuestas. Pero el aumento salarial hoy es una urgencia, y vamos a lograr la convocatoria, ya sea por el diálogo o por la lucha. Esto no se puede dilatar más» finalizó.