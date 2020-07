Una doctora del hospital dio positivo y aislaron a enfermeras de clínica médica

Facebook Twitter

Río Gallegos

Durante las últimas horas, se confirmó que una médica del hospital regional recientemente reincorporada dio positivo al test, por lo que aislaron la un turno de enfermeras que tuvieron contacto con ella.

El hospital de Río Gallegos sigue sufriendo bajas de personal que va dando positivo de coronavirus. En este caso, a los ya conocidos se sumó una baja sensible al perder a un turno de enfermeras de clínica médica que están aisladas luego de haber tenido contacto con una doctora que dio positivo al virus.

La situación se repite en diferentes áreas del hospital en medio de la denuncia de los trabajadores, quienes aseguran que ni siquiera son prioridad entre los hisopados a pesar que las autoridades saben de lo que sucede.

En la mañana de hoy, también se supo que la hija de la jefa del área de limpieza también dio positivo y nunca se aisló a la trabajadora.

Y así se suceden los hechos en un hospital que tiene a sus trabajadores a la deriva en el medio de la lucha. Diario Nuevo Día

Paciente

«No existe protocolo», manifestó en las redes sociales Fernando, un vecino con síntomas de contagio. Contó cómo lo atendieron en el Hospital de Río Gallegos. Más allá de su crítica, felicitó la actitud del personal del nosocomio.

En Río Gallegos pasa de todo a cada instante y tal es el caso que narró Fernando en la red social Facebook sobre la experiencia que pasó en le nosocomio local.

Esto escribió en su red social y compartió con los usuarios:

«Gente cuídense en serio. Lo peor que les puede pasar es caer al hospital a que lo traten por COVID19».

«No existe protocolo!!»

«No saben que hacer!! ni como actuar!! nos mintieron encerrándonos mientras planeaban un sistema para atender a gente cuando el virus llegue».

«Me pasearon en una burbuja por todo el hospital por 30 min sin saber dónde llevarme. peleándose entre enfermeros y camilleros»..

«No me dieron ninguna idea de que tomar para contrarrestar los síntomas».

«Me llevaron y me devolvieron a mi casa como si nada».

«Una vergüenza!! y no me lo contaron!! lo vivi!!!»

«Cuídense y a los suyos».

«Un aplauso para la gente que trabaja en el hospital q trata de ponerle lo mejor sin tener idea que hacer», finalizó en su posteó.