Soloaga pide discusión de nueva Ley de Coparticipación con actores estratégicos

Cañadón Seco

El presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, sostiene como imprescindible que se definan las cuestiones políticas, conceptuales y técnicas concernientes a la discusión de la nueva Ley de Coparticipación Provincial que comenzará a tratarse en la Legislatura provincial convocada para el jueves 23 de julio.

En razón que se desconocen pormenores de lo que será la futura plataforma distributiva hacia los municipios de los recursos fiscales, tanto nacionales, como regalías hidrocarburíferas y recursos fiscales provinciales (ingresos brutos y sellos), el jefe comunal dijo que «en principio es necesario que en ese debate se otorgue vital participación a actores estratégicos como lo son los intendentes y presidentes comunales, los cuales hasta aquí no han sido convocados.»

Además resaltó que es imprescindible definir «qué Santa Cruz queremos, por cuanto la actual Ley de Coparticipación tiene una antigüedad de casi medio siglo, es decir que representa a una Santa Cruz que ya no existe y que tuvo una leve modificación a mediados de la década de los años 80.»

«Yo desconozco si estamos frente a una reforma coyuntural para resolver aportes a las cajas o estamos ante una reforma estructural en la cual se garantice la autonomía de los municipios y comisiones de fomento, pero de lo que sí estoy convencido es que resulta imperioso garantizar la autonomía y sustentabilidad de las comunas, garantizar federalismo y posibilitar cerrar brechas fiscales y terminar con esquemas deficitarios, para lo cual se necesita claras conductas de responsabilidad fiscal», puntualizó.

Parámetros

En consecuencia, de no darse esos parámetros, reiteró que no sería participe «de una discusión mutilada» en la cual solo se tenga en cuenta la modificación de algunos coeficientes fiscales por imperio de meros procedimientos técnicos.

Para fundamentar su postura, Soloaga sostuvo que «cuando hablamos de coparticipación no solo es necesario hablar de índices distributivos sino también de la historia del proceso de distribución de la riqueza y definir que Santa Cruz queremos».

«Estoy hablando del futuro de una provincia que rompa asimetrías, con visión geopolítica integradora a todas sus zonas de una manera ecuánime y que no haya en consecuencia ciudadanos de primera y de segunda» evaluó.

En ese sentido sostuvo que «es necesario que además de destinarse partidas de fondos específicos para cada comuna, se tenga muy en cuenta un capítulo de distribución relacionado con las zonas de explotación de los recursos estratégicos, petróleo, minería, pesca, turismo, además de los coeficientes vinculados directamente con la densidad demográfica como también incorporar factores de distribución adicionales que permitan garantizar sustentabilidad a las localidades que tienen pocos habitantes para fortalecer y garantizar también su desarrollo integral.