Pronunciamiento de Encuentro Ciudadano: «el gobierno debe asumir la responsabilidad y actuar de manera efectiva ante el brote de Covid-19»

Río Gallegos

«Estamos verdaderamente preocupados por el crecimiento exponencial de infectados de COVID-19 en la ciudad de Río Gallegos. La situación es muy delicada y requiere de rigurosa responsabilidad del gobierno provincial y municipal», manifestaron desde Encuentro Ciudadano en un documento que lleva la firma de Javier Pérez Gallart y Gabriela Mestelán.

Creemos que es muy importante la responsabilidad personal y social pero consideramos fundamental marcar la responsabilidad indelegable del Estado en generar acciones que en principio ayuden a parar el contagio y también prevean y planifiquen lo por venir.

Creemos que la información es clave para generar tranquilidad en la población.

Por eso además de informar la cantidad de casos sospechosos, confirmados, activos o negativos, necesitamos saber cómo está articulándose el sistema de salud público con el privado para optimizar la atención de los enfermos.

Cómo se está articulando el sistema de salud provincial y local en función del avance del virus.

Saber si ya se tiene el número necesario de técnicos y profesionales que hay que sumar al sistema de salud para cuidar al personal que hoy está trabajando a destajo.

Cómo se prevé el cuidado de las personas mayores que están en el Hogar Zumalacarregui, en el Hogar del pasaje Falucho y en los demás hogares que dependen del Ministerio de Desarrollo Social.

Qué lugares están acondicionándose para alojar a quienes requieran una cuarentena que no necesite internación pero que amerite hacerse fuera de la casa para resguardar a la familia.

Qué cantidad de testeos prevén hacerse, con qué criterios y a qué sectores de la población.

Les solicitamos a la gobernadora Alicia Kirchner y al Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez, que no saquen el foco de lo urgente e importante. No es momento de echar culpas, de hablar de mezquindades ajenas cuando la prioridad indiscutible es cómo frenamos el contagio y cómo el Estado garantiza desde el rol institucional que le cabe el cuidado de todos los que habitamos Río Gallegos y cada localidad de nuestra Provincia.