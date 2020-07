Partido Obrero: «Naves pretende un pueblo sin luz y sin memoria»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

«Los vecinos de Caleta Olivia estuvimos sin suministro de energía eléctrica por más de 36Hs. Algo similar había sucedido el 17 de julio del año pasado, cuando la luz se cortó entre las 12:00 y las 20:30 horas», señalaron desde Comité Caleta Olivia del Partido Obrero a través de un comunicado de prensa.

Recién después de 27 hs de corte y cuando cientos de vecinos se autoconvocaban por redes sociales para hacerse escuchar con un BOCINAZO, la Gerencia local de SPSE a cargo del Dr. Juan José Naves emite un parte de prensa, informando los trabajos que se están realizando para reparar la línea de 66Kw que viene desde Pico Truncado. Echando culpas » al factor climático que nos presentó uno de los inviernos más duros de la última década». Y entonces D. Naves ¿por qué tuvimos cortes prolongados el año pasado que no hizo tanto frio?

¿Acá también pasaron cosas?

La política de ajuste hacia los servicios básicos de la población, como el agua, el gas, y la energía eléctrica, llevó hace un par de años a SPSE a dejar de pagarle a la empresa que hacia el mantenimiento de los «aisladores» de la vieja línea de 66Kw, los cuales entran ahora reiteradamente en cortocircuito los días de mucha humedad.

Naves ya lleva más de 4 años al frente de SPSE en Caleta Olivia, no desconoce este problema, pero se ha demostrado totalmente inepto para gestionar su solución.

Para ocultar su responsabilidad, miente descaradamente a toda la población en su comunicado cuando afirma «…lamentablemente la obra (de la nueva línea de 132Kw) fue discontinuada durante el Gobierno de Macri…».

Desde el año 2008 figuraba en ejecución dicha obra (en la página del Ministerio de Planificación Federal del «compañero» De Vido) la Obra de Extensión del Interconectado:

«c) Construcción Línea de Alta Tensión (LAT) 132 kV entre E.T. Santa Cruz Norte – E.T. Caleta Olivia, aproximadamente 53 km».

Fuente: http://www.cfee.gov.ar/plan-federal-1.php CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGIA ELECTRICA Plan Federal de Transporte Eléctrico I Origen y administración de los fondos del PFT Por la misma Resolución de la S.E. N° 657/99 (Modificada por Resolución S.E. N° 174/2000) se constituye el FONDO FIDUCIARIO DEL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (FFTEF).

Alicia Kirchner fue felicitada por el Ministro del Interior de Macri desde la mesa de Mirtha Legrand por el «orden en las cuentas» de Santa Cruz. El ajuste y la corrupción dejaron a oscuras a la segunda ciudad más grande de la provincia».

El modelo de privatizaciones y el tarifazo permanente de los ’90, impuesto por el PJ y los K y continuado bajo Cambiemos y la UCR hace cortocircuitos por todos lados, y las consecuencias las paga el pueblo trabajador.

Desde el Partido Obrero no solidarizamos con los laburantes de SPSE que después de atender cientos de reclamos en los domicilios de sus vecinos, tuvieron que concurrir varias noches seguidas a reparar los «aisladores» de la vetusta línea de Alta Tensión que alimenta a la ciudad desde hace 50 años.

«No es la pandemia, ni la lluvia, es la ineptitud de los Directivos de la Empresa y la desidia del Gobierno Provincial».