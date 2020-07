Valentín: «Alicia Kirchner se lavó las manos en la conferencia de prensa y le paso el problema al pueblo»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

«La conferencia de prensa de Alicia Kirchner, puso sobre relieve la miseria de la política de gobierno de la provincia de Santa Cruz», expresó Juan Valentín referente del Partido Obrero en Santa Cruz.

El dirigente de izquierda se refirió al mensaje que emitió la Gobernadora este domingo y sostuvo que «lejos de cualquier autocritica la gobernadora optó por culpar al pueblo de Río Gallegos cuando nos seguimos preguntando cómo fue que ingresaron cuatro trabajadores de telecomunicaciones, un camionero y un obrero de las represas todos enfermos y sin realizar ningún tipo de aislamiento».

«Es claro que el principal responsable de este brote en Río Gallegos es el estado en manos del gobierno de la provincia Santa Cruz y de su ciudad capital», indicó.

«Sin embargo, aún peor que la falta de autocrítica resulta la falta de información en una situación tan sensible. Cuando todos y todas esperábamos que la Gobernadora profundizara y desarrollara sobre el decreto 861/20, o que nos diera pautas de cómo llevar adelante el protocolo para cortar el brote, o que explicara porque con 210 casos no se ha declarado que el contagio es comunitario -algo que sí sostuvo un infectólogo local (Tiempo Sur, 19/07)-, Alicia solo se refirió a como las visitas del portal del Ministerio de Salud pasaron de 300 visitas a 15.000 producto, según ella, del miedo».

Consideró además que «la realidad es que la población está buscando como responder eficazmente al brote de contagios, no lo hizo anteriormente porque el gobierno de Santa Cruz insistió en que las cosas se hacían muy bien y por esa razón no teníamos casos desde hacía mucho tiempo».

«El gobierno debe decretar la unificación y centralización del sistema de salud pública y privada para atender esto que a todas luces es un caso de circulación comunitaria. Reconocer el problema que tenemos por delante será el único medio para solucionar el problema que está por venir y eso necesariamente requiere decretar la vuelta a fase uno», manifestó.

«Nos quedamos en casa, si el gobierno da las garantías políticas, laborales y salariales para poder enfrentar la pandemia», aseveró finalmente Juan Valentín.