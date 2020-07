Con un presupuesto oficial de 14.800.000 pesos, licitaron construcción de otras cuatro viviendas en Cañadón Seco

Facebook Twitter

Cañadón Seco

Cinco ofertas en la Licitación Pública N°1/2020 lanzada por la Comisión de Fomento de Cañadón Seco para la ejecución de cuatro viviendas familiares y su infraestructura, con un presupuesto oficial de 14.800.000 pesos.

Se trata del segundo grupo de igual cantidad de unidades familiares financiadas con fondos de la propia comuna, estando ya el primero finalizado y pronto a ser adjudicado en un histórico predio contiguo a la zona de plazas, donde décadas se levantaron pabellones para ex trabajadores de YPF cuando esa empresa era enteramente estatal.

El acto de apertura de sobre conteniendo ofertas económicas tuvo lugar el fin de semana en el SUM del edificio central con la asistencia de su Presidente, Jorge Soloaga; el director de Obras públicas, Carlos Lisoni; y el director de Planificación, Pablo Fernández.

También concurrieron los representantes de las firmas oferentes, tratándose Cúbico SRL, Cooperativa Káiser Lda, Constructora Bellido, FSC Servicios y Construcciones del Sur, recordándose que en total fueron seis las que adquirieron pliegos de la licitación.

Las propuestas serán analizadas por una comisión de evaluación y antes de finalizar julio se dará a conocer a quien se adjudicarán las obras, estimándose que comenzarán de inmediato y se ejecutarán estimativamente en un plazo de cinco meses.

«A cara descubierta»

Al hacer uso de palabra, Soloaga dijo que destinar fondos propios para construir viviendas en medio de la crisis económica que generó la pandemia del Coronavirus, se debe a la responsabilidad fiscal administrativa, política e institucional de una comuna que no tiene brecha fiscal entre sus recursos y gastos a pesar de la grave situación económica financiera que genera la pandemia mundial que hoy se vive.

Soloaga: «techo digno, para dignidad de nuestra gente»

Asimismo, resaltó que «la empresa que resulte adjudicada, tendrá garantizados los pagos correspondientes a certificaciones de obra, algo que caracteriza a la comuna quien a su vez exige que se cumpla con la ejecución de todas las obras que proyecta a fin de no tener conflictos ni con las empresas ni con los trabajadores representados por sus sindicatos» señaló.

«Nosotros respondemos a la gente que nos votado y a la comunidad y éste procedimiento (la licitación) es a cara descubierta y a la vista de todos» resaltó.

En ese mismo contexto dijo que la disminución de los recursos fiscales devenidos globalmente de la caída de los índices macroeconómicos que se registran en el país y que impactaron en la provincia «no ha sido impedimento para que nosotros hayamos tomado la decisión de llevar adelante una obra de estas características».

Es que, sostuvo, por encima de todas las dificultades, está el objetivo de posibilitar que más familias de Cañadón Seco puedan tener un techo digno para dignidad de nuestra gente, algo que «en los términos de nuestra concepción ideológica política, el peronismo, se llama justicia social».

«Pero además -acotó- si las obras no generan alegría, sonrisas y felicidad entre la gente, no sirven por más bien hechas que estén y por eso pedimos la empresa que se adjudique la construcción de estas viviendas que las haga con sentimiento, responsabilidad y sentido de pertenencia».