142 casos de coronavirus en Río Gallegos: Nadalich dijo que «cada uno de los positivos está contagiando a más de 10 personas»

Río Gallegos

Así lo manifestó el ministro de Salud y Ambiente de la provincia en la mañana de hoy. A los resultados provisorios del sábado 18 se sumaron nuevos positivos dando un total de 52 al cierre del día.

El domingo comenzó con 29 positivos más en la capital santacruceña. Al momento la provincia tiene 147 casos activos de los cuales 142 son de Río Gallegos.

El funcionario explicó en su mensaje matutino que el incremento de casos, «está representando una dimensión de alerta con mucha atención en Río Gallegos: cada uno de los positivos está contagiando a más de 10 personas».

En este sentido agregó: «Esto implica que no se trata de un problema de lo que pasa en los negocios, de los que pasa en el taxi o en la calle. Es un problema de las conductas que estamos teniendo en el interior de nuestras casas, cuando nos juntamos con familias y amigos, y en el ámbito laboral».

El ministro puso el foco en las conductas que se están teniendo en los encuentros sociales: «Un positivo contagia a más de diez personas y ese es un indicador muy negativo para el control. Este brote lo tenemos que controlar entre todos».

Monitoreo

El titular de la cartera sanitaria indicó que se está monitoreando la situación y se analiza la posibilidad de restringir la circulación y los horarios para evitar que continúen los contagios. «Estamos a un paso de cerrar todo lo que habíamos habilitado», remarcó el ministro.

El ministro dedicó unas palabras al Día de la Amistad y a la celebración de la misma, en tal sentido solicitó a la comunidad no realizar reuniones ni encuentros. «El amigo hoy es el que logra que todos suspendan los encuentros que están haciendo. Es el que nos da una mano para darnos cuenta del riesgo que estamos haciendo correr no solo a nosotros sino a nuestra propia familia», sentenció.

También indicó que es central «tomar conciencia que compartir el mate y no tener la distancia de dos metros, no mantener la higiene y el tapaboca, es lo que está produciendo esto en Río Gallegos».

«No es una persona son numerosas personas. No busquemos culpables porque es lo que está haciendo una persona sino muchas personas», agregó.

Una vez más pidió que todos y todas se comporten como portadores sanos del virus con potencial de contagio: «Que ese pensamiento nos haga revisar esa conducta. Compartir el mate y no mantener la distancia es poner en riesgo a nuestro entorno».

Nadalich además pidió reforzar los cuidados para nuestros adultos mayores y grupos de riesgo: «Cuidémoslos. El amigo no es el que abraza, es el que evita el abrazo».

Situación hospital

El titular de la cartera sanitaria también dedicó unas palabras a la situación del personal del Hospital Regional de Río Gallegos, con quienes mantuvo una reunión esta mañana y remarcó que están haciendo un gran esfuerzo debido a la magnitud del trabajo que demanda las tareas del laboratorio.

«Vamos a trabajar en el refuerzo del personal del Hospital, vamos a pedir apoyo al sector privado y reforzaremos el staff de los que están realizando los hisopados», concluyó.