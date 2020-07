Desde Tu Espacio proponen un observatorio contra la violencia de género y la creación de un protocolo de actuación municipal

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Lamentablemente la clase política de Caleta Olivia nuevamente está en el centro de la escena, no por su vocación o competencia para resolver los problemas de la gente, sino por su falta de sensibilidad e idoneidad para actuar correctamente ante una problemática social como es la violencia de género.

Para este espacio vecinal, el «Caso Bazán» evidenció que los funcionarios lejos de darle la atención prioritaria que requiere la problemática y el caso puntual denunciado de violencia de genero se ocuparon de «operaciones políticas y golpes bajos».

Asimismo, desde Tu Espacio sostienen que es necesario, revisar el historial de los «funcionarios y mandatarios» del poder político actual y de los anteriores, con causas y procedimientos por violencia, para que no ocupen ni vuelvan a funciones en relación con el Estado.

El caso del Concejal acusado de agredir a una mujer, deja en claro, que los Organismos de Control de esta provincia no funcionan realmente y que «los caletenses, convivimos con una clase política que no se adelanta a los problemas», sino todo lo contrario, actúa bajo la «coyuntura y la emergencia». Clase Política que lejos de resolver la problemática de los vecinos, continúa dando muestras de la falta de preparación de quienes hoy ejecutan y legislan en la ciudad.

Por esto, desde «Tu Espacio» esperaban ante esta denuncia de resonancia pública, una actuación superadora por parte de los responsables políticos, en pos de propiciar soluciones enriquecedoras y progresistas, que sean ejemplificadoras para nuestra sociedad y que nos permitieran avanzar en materia de violencia de género.

Propuestas

Al respecto, este espacio vecinal, trabajando en un conjunto de medidas, para lograr erradicar este flagelo social, es que propone la creación de un «Observatorio contra la Violencia de Género», un espacio, donde confluyan organismos estatales y organizaciones intermedias afines, para dar seguimiento y advertir anomalías en las causas de violencia de género, con la vocación de proteger a la persona vulnerada, y donde los equipos que lo integren, puedan plantear estrategias y soluciones, dentro del marco de la prevención.

En este sentido, otra de las iniciativas de «Tu Espacio», es conformar un protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el Estado Municipal, donde se busque construir principalmente «una cultura libre de machismo», que permita terminar con los abusos de poder, privilegiando espacios laborales seguros, de respeto e igualdad entre pares, y que se active, ante situaciones que ocurran dentro de la jornada laboral. El documento, plantea, además, separar al supuesto agresor de tareas en el municipio, más allá de cualquier vínculo contractual, ampliando el procedimiento, para aquellas mujeres víctimas, sean o no trabajadoras de la municipalidad.

Por último, desde «Tu Espacio», expresaron que muchos funcionarios y mandatarios actuales y de anteriores gestiones, están salpicados por hechos de «violencia y agresión machista» y es por eso la necesidad de revisarlos, para impedir que se desempeñen en el Estado. Como aporte, es que se propone la creación de un registro único, a cargo del Poder Judicial, con el objetivo de impedir que se accedan a cargos electivos, ser proveedores y/o mantener vínculos de cualquier naturaleza con el Estado, en aquellos casos, con sentencia firme o de no cumplimiento a las medidas dispuestas por la justicia, relacionados con hechos violencia de género, indicaron.